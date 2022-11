Se operó para no usar lentes y ahora podría perder la visión

A Fernando Vásquez Hidalgo, una operación a los ojos le cambió la vida. La intervención quirúrgica debía mejorar su visión, hoy sus ojos están dañados.

Fernando es mecánico operador de planta. Su empresa tiene un convenio con la clínica Fundar de Arequipa, especializada en este tipo de operaciones. Él tenía miopía y usaba lentes, le era dificultoso. De acuerdo a una medición que le hicieron en la referida clínica, en el ojo derecho su medida era 0 y en el izquierdo +1.50.

Así que decidió consultar si podía someterse a una operación. Fernando contó a La República que, en una primera evaluación, un médico de la clínica le mandó a tomarse un examen denominado topografía y con el resultado del mismo, le indicó que la operación no era posible pues la córnea del ojo izquierdo estaba delgada. Sin embargo, le señaló que podía tomar una segunda opinión del médico Giovanni Salas Villanueva de la misma clínica. Este le manifestó que sí era posible.

Operación negligente

La cirugía refractiva se programó para el 4 de noviembre de 2021. Llegó el día y el paciente ingresó a sala de preoperaciones. Estaban dos pacientes más.

Una enfermera le hizo pasar y así el médico Salas lo operó. Al salir, cuenta Fernando, la trabajadora llamó a la otra paciente para la intervención y luego que salió le dijo a él que pase. “Señorita yo acabo de pasar”, le señalé.

El afectado considera que hubo un error con los pacientes. Luego la enfermera se dirigió a hablar con Salas. Según Fernando, el galeno comenzó a gritar: “No se dan cuenta de lo que han hecho”, le decía.

El paciente vio a través de las ventanas de vidrio como entraba otro personal y entre ellas se hacían señas de que algo andaba mal. Sin embargo, a Fernando no le dijeron nada y luego del impase, le dieron las recetas para su recuperación.

Un calvario

En ese momento, comenzó a sentir un ardor insoportable en los ojos y llegó a su casa apenas. Al día siguiente, retornó a la clínica de emergencia por el dolor. Le colocaron anestesia, Fernando le preguntó qué era lo que había pasado y el médico le respondió que nada, que la enfermera había desconectado el láser.

El ardor y dolor continuaba.No podía ver claramente. Acudió nuevamente de emergencia y le recetó anestesia en gotas, los días pasaron y el malestar persistía. “Me daba cremas, gotas, no me cobraba ni un sol. A los 15 días me recetó lentes, sin ningún costo y todo corría por cuenta por la clínica”, cuenta.

Según el diagnóstico del médico, al mes pasarían los malestares, pero eso no ocurrió. Los anteojos que le recetó eran bastante gruesos.

Tras todos estos problemas, el ciudadano concluyó que todo se trató de una negligencia médica y decidió recurrir a una segunda opinión. En Oftalmosalud, lo evaluaron, le solicitaron la medida anterior a la operación; y que se haga una nueva medición. El examen arrojó que el ojo derecho pasó de una curvatura de 0 a +2.75 y el ojo izquierdo de +1.50 a +4.25. Su medida había aumentado.

La profesional que lo evaluó le manifestó que lo que pudo pasar fue un error al momento de la operación. “Lo que tienes que hacerte de forma urgente es el procedimiento de crosslinking, porque si no en seis meses te quedas ciego”, fue el diagnóstico❖

Fernando recurrió a una tercera opinión en la clínica Valle Sur y una cuarta opinión en la Clínica San Juan de Dios, donde el diagnóstico fue aún más devastador. “En dos meses pierdes la visión”, le dijeron.

Su diagnóstico era “paciente con cirugía refractiva fallida hace tres meses con una observación de ectasia post cirugía refractiva”. Le diagnosticaron queratocono que es la deformación de la córnea hasta llegar al desprendimiento de la misma.

Finalmente, el paciente fue operado de emergencia en la clínica San Juan de Dios, la médica que lo intervino no le dio los mejores augurios; sin embargo, pudieron salvarle la visión. Pese a ello, Fernando tiene la visión borrosa, no ve por las partes laterales del ojo, solo en el centro. “Si quiero mirar de costado no puedo, si lo hago me duele demasiado la cabeza, tengo que estar con gotas cada dos horas, antes estaba cada media hora, con cinco tipos de gotas, dos tipos de cremas, con un shampoo especial para limpiarme. Yo no puedo ni sobarme el ojo, si lo hago, pierdo automáticamente la córnea, no puedo ir a la playa, no puedo estar mucho tiempo en el sol”, relató.

iDenuncia en Fiscalía

Todo lo que le pasó a Fernando Vásquez lo llevó a entablar una demanda contra el médico Giovanni Salas Villanueva por el presunto delito de lesiones culposas graves. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa abrió investigación preliminar al médico.

Fernando también denunció el caso ante el Colegio Médico de Arequipa, entidad que el pasado 14 de noviembre, comunicó que abrió procedimiento ético disciplinario en contra del oftalmólogo Giovanni Salas por indicios de presunta infracción al artículo 61 del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú.

Juan Carlos Rebaza Merino, abogado de Fernando, manifestó que también buscaron una conciliación con el médico, la cita fue el 11 de noviembre, pero el especialista no asistió. Rebaza señala que claramente hay una negligencia médica, pero lo que se está buscando es que el médico otorgue la información real y necesaria sobre lo que ocurrió el día de la intervención para poder seguir su recuperación.