Piura: pescadores bloquean los ingresos a Sechura durante protesta

Decenas de pescadores han paralizado labores y bloquean todos los ingresos a la provincia de Sechura (región Piura), como medida de protesta contra la ley 31622, desde la medianoche del martes 22 de noviembre.

Los hombres de mar han establecido cerca de 10 piquetes a lo largo de la carretera Piura-Sechura, Panamericana Norte y Sechura-Bayóvar. A la medida también se adhirieron pescadores de la provincia de Paita y Talara, así como ganaderos de Sechura.

“Una ley que nos toma como delincuentes. Pedimos la derogatoria de los artículos 308A, 308B y 309. Nosotros ya tenemos normas en el sector pesquero que nos formaliza . Hemos hecho llegar este pedido (de derogatoria) y hasta ahora no tenemos respuesta (...). Todavía no hemos tomado acuerdos, pero, si no se deroga, se espera que el paro sea indefinido”, sostuvo Carlos Purizaca, dirigente a cargo de esta medida de protesta.

Foto: A. Ruesta/URPI-LR

Los piquetes se han establecido a la altura del dren Melissa, puente Miradores, puente Azul, carretera Sechura-San Cristo, El Cruceñito, Óvalo Bayóvar, Parachique, caleta Constante y el puente de ingreso a Sechura.

