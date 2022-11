Paro de transportistas hoy, martes 22: así se desarrolla el primer día de la huelga indefinida

Tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los transportistas de Lima y Callao anunciaron un paro indefinido para el martes 22 de noviembre. De Acuerdo a Martín Valeriano, representante de los manifestantes, más de 2.000 unidades han quedado sin permiso por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a pesar de estar en óptimas condiciones.

“Vamos a hacer una medida de fuerza no porque queramos, sino por nuestra misma necesidad. Si llegamos a un diálogo con la autoridad y se ve una fórmula para que la población no se vea afectada, nosotros lo suspenderemos, pero, de lo contrario, seguiremos. Desde la época del exministro Juan Silva Villegas hubo mucha voluntad, pero hasta el momento han pasado muchos ministros por la cartera y no hemos sido atendidos”, declaró para La República.

Paro de transportistas EN VIVO: últimas noticias 00:38 ¿Qué servicios de transporte no habrá por el paro? Según señaló la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a La República los corredores y los buses del Metropolitano estarán operativos en su horario regular para movilizar a los pasajeros que usen el transporte público en Lima y Callao. Por su parte, las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima atenderán con normalidad, respecto a cuestiones de frecuencia y horarios, informó la compañía a esta redacción. No obstante, de tomarse alguna medida, la comunicarán. 00:00 ¿Qué piden los gremios de transporte público? Según dieron a conocer por medios de comunicación, los gremios de transporte exigen al Gobierno que se extienda por un año más la vigencia de la solicitud que permite a los vehículos que ya no pueden circular (por año de fábrica o modelo) que puedan brindar el servicio regular y especial de transporte. David Mujica, vocero y asesor legal de los gremios de transporte público de Lima y Callao, señaló que su sector está pidiendo un plazo de cinco años, “por lo menos”, para el retiro paulatino de las unidades antiguas.

¿Por qué habrá huelga de transportistas?

De acuerdo a lo declarado por los representantes de los transportistas, esta serían las principales demandas:

El precio del combustible, que actualmente tiene el costo más alto de América Latina.

La demora en el Congreso para la aprobación del proyecto de ley de la devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo ( ISC ) a pesar de que el Ministerio de Economía ha dado el visto bueno.

La devolución del precio de los peajes.

El hecho de que el Ministerio de Transportes de prioridad al transporte ilegal, antes que al formal.

¿Qué exigen los gremios de transporte público?

Los gremios del transporte público exigen que se amplíe, un año más, la vigencia de la solicitud que permite a los vehículos, que ya no pueden circular por año de fábrica o modelo, brindar el servicio regular y especial de transporte.

Paro de transportistas: ¿hasta cuándo será?

Según informó uno de los voceros, la huelga será indefinida y solo será levantada si la institución accede a sus pedidos. Hace más de un año, diversos gremios de Lima y Callao protestaron. Posteriormente, cancelaron la medida de fuerza por promesas del MTC, que no habría cumplido lo solicitado.

Paro indefinido de transportistas: ¿quiénes participarán de la protesta?

En el paro indefinido de transportistas del 22 de noviembre participarán gremios de carga pesada, interprovincial y público a nivel nacional.

Paro de transportistas: ¿en qué regiones se ejecutará?

Esta medida tendrá alcance nacional. En ese sentido, hasta el momento, gremios en Arequipa, Piura, Cusco, Lima y Callao han mostrado su apoyo.