Paro indefinido de transportistas de carga pesada fue parcial en Arequipa

El paro indefinido que acatan desde este martes los transportistas de carga pesada a nivel nacional fue parcial en la región Arequipa. Si bien existió la unión de más de 20 gremios de camioneros, no todos los choferes de ese sector respetaron la medida de protesta, lo cual generó incidentes.

El primero ocurrió al promediar las 10 de la mañana en el kilómetro 48 de la vía Panamericana Sur. Un camionero que trasladaba productos de primera necesidad fue interceptado por los manifestantes porque no acató la paralización. Estos últimos pretendieron desinflar las llantas de la unidad, lo que causó molestia en el conductor, quien terminó enfrentándose a los protestantes.

Inclusive, algunos periodistas que se encontraban en el lugar fueron agredidos por los transportistas debido a que grabaron en vivo la discusión. Por suerte, llegaron los agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE), quienes calmaron la situación.

Javier Corrales Valencia, presidente de la Asociación de Transportistas del Perú, pidió a los conductores de carga pesada que acaten la paralización, asegurando que la medida es a favor de todos los peruanos.

“ No es posible que en esta situación haya transportistas que estén aprovechando estos paros para lucrar, eso no vamos a permitirlo. Todo logro es para todos. Pedimos a los transportistas no buscar el conflicto, únanse a la causa ”, señaló el dirigente.

La restricción del tránsito que se generó por algunos minutos perjudicó a los viajeros, quienes tuvieron que caminar por varios kilómetros para alcanzar a las unidades. “Yo viajo hasta Moquegua y está bloqueado el camino. El conductor de la miniván nos dijo que camináramos en apoyo a la protesta de los transportistas”, contó Edgar Torres.

