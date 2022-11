Negocio piramidal: afectados exigen captura de policía prófugo Gary Pacsi Mamani

Puno. Decenas de personas que fueron estafadas por el suboficial de segunda en retiro Gary Pacsi Mamani salieron nuevamente a protestar para exigir su detención y pidieron la intervención de la Fiscalía de la Nación. Ellos sostienen que la Fiscalía de Puno detuvo las investigaciones.

Según mencionaron, pese a que el caso fue denunciado hace días, aún no hay diligencias y las fiscalías especializadas no tomaron cartas en el asunto.

La República reveló que Gary Pacsi logró recaudar más de 60 millones de soles y fugó de Puno. El dinero corresponde al desembolso que hicieron más de 7.000 personas de Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, Juliaca e Ilave. El estafador invitaba a los incautos a invertir en sus negocios a cambio de devolverles mensualmente el 10% de su inversión y luego de 12 meses todo su capital. Después de captar millones de soles, el agente pidió su retiro de la PNP. Asimismo, se conoció que tiene 35 años y su paradero es desconocido.

Gary Pacsi solo se comunica vía Zoom con los representantes de los afectados. En ese sentido, les prometió devolverles el dinero con terrenos y que sí querían hacerse de los bienes inmuebles tenían que pagarle el costo que él solicitaba, a pesar de que el dinero con que compró los bienes le pertenece a los ahorristas.

“Nosotros somos en parte culpables, pero vemos que el Ministerio Público no hace nada, Tiene millones y no me sorprende que por eso todas las autoridades competentes se mantengan callados. Queremos su captura”, dijo a La República una afectada.

Los manifestantes pidieron, además, que los policías en actividad que hicieron el papel de jaladores sean suspendidos de la Policía Nacional y sometidos a investigación administrativa.

En la lista figuran Juan Carlos Pilco Villagra, Tony Huarachi Chicani, Rosalia Ticona Llanque, Diómedes Quispe Quispe, Maurizio Tresierra Núñez, entre otros.