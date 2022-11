Mujer denuncia que le robaron su CTS de cuenta bancaria y Banco Pichincha no devolverá dinero

Una mujer denunció que fue víctima de la delincuencia cibernética tras haber perdido la totalidad de su CTS, cuyo monto asciende a los 10.000 soles. Según la mujer, siempre ha acudido a las agencias para realizar trámites bancarios, pero los retiros de dinero de los ladrones fueron a través de un aplicativo móvil y transferidos a la cuenta de una persona que reside en la selva del país. El Banco respondió a su reclamo indicándole que no le devolverían el dinero.

“Nunca he descargado el APP del Banco Pichincha, no suelo usar la página web. No hago transferencias, llamé al banco, me dijeron que no había ninguna transferencia rara. Les insistí que hagan el bloqueo de la tarjeta. Me confié que todo estaba normal y luego de dos meses reviso mi cuenta y me doy con la sorpresa de esto”, dijo a ATV Noticias.