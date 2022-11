¿Habrá paro este miércoles 23? Revisa si funcionará el transporte público, interprovincial y de carga

Este martes 22, se dio inicio al paro de transportes de conductores del transporte público, interprovincial y carga pesada. En esa línea, se supo que esta medida solo será levantada si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acepta las demandas exigidas.

Por lo que en la siguiente nota de La República te contamos si habrá paro este miércoles 23 de noviembre.

Paro de transportistas: ¿la medida seguirá este miércoles 23 de noviembre?

Según informó uno de los voceros, la huelga será indefinida y solo será levantada si la institución accede a sus pedidos. Por ello, este miércoles la medida de fuerza continuaría.

Sin embargo, durante este martes se ha podido notar que los transportistas no bloquearán las carreteras. Asimismo, el portavoz de la alianza de gremios de transporte de carga del Perú, René Delgado, refirió que no se levantará esta decisión hasta que no se apruebe un decreto supremo que atienda sus demandas.

¿Qué empresas no acatarán el paro de transportistas?

Un grupo de organizaciones vehiculares de Lima y Callao comunicaron que no acatarían el paro nacional de transportistas. Por el contrario, aseguraron que garantizarían el servicio de transporte en Lima y Callao. Estas son:

ACTU

AEMUS

CONET-Perú

Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao.

Paro de transportistas: mapa de las regiones que acataron el paro nacional, según el MTC

En el siguiente mapa interactivo podrás conocer las zonas en donde se presenta tránsito interrumpido.