Cusco: plantean corredor para evitar que turistas se perjudiquen con el paro

Más gremios se suman al paro macrorregional de 48 horas, convocado para mañana 23 y jueves 24 por el sector agrario. Transportistas de carga pesada, servicio urbano, interprovincial y operadores de turismo, anunciaron que se plegarán a estas medidas de protesta contra el gobierno.

“No habrá transporte público”, manifestó el dirigente Estanislao Alegre tras una reunión de coordinación que sostuvieron diferentes sectores sociales de la región imperial, para implementar las medidas que realizarán durante la jornada de protesta por 48 horas.

“Estamos cansados de las mecidas y las mesas técnicas que se instalaron para atender las demandas del Cusco y no se cumplen. Por ello decidimos participar de esta medida”, manifestó el dirigente.

Estanislao Alegre no descartó el incremento de los pasajes en el servicio urbano para reducir el efecto del alza de los combustibles y el costo del mantenimiento de las unidades.

Julio Mejía, representante de la Asociación de Taxistas del Cusco, también confirmó que paralizarán los dos días. Invocó a “los conductores piratas” no aprovechar las circunstancias y menos poner en riesgo la integridad de los pasajeros. “La lucha es para todos y debemos acatarla”, refirió.

Turismo paraliza

Alfredo Cornejo, presidente de la Coordinadora Regional de Sector Turismo del Cusco, afirmó que el sector también paralizará sus actividades, no obstante, solicitaron al resto de gremios se habilite un corredor turístico para el traslado de visitantes, como un acto de humanidad hacia ellos.

“Nuestro sector atiende a mucha gente que ha planificado su visita a nuestra región con muchos días de anticipación y no pueden verse perjudicados, la idea de este corredor no es facilitar las operaciones turísticas. Ya determinamos que no trabajaremos, este corredor es para sacar a los pasajeros que están en Machupicchu y llevar a los que llegan del aeropuerto hasta sus hoteles” aclaró el dirigente.

El sector agrario, especialmente la junta de regantes del Cusco anunciaron a inicios de noviembre, una paralización de 48 horas por el alto costo de vida e inseguridad alimentaria, y las promesas incumplidas del Ejecutivo en la implementación de la denominada Nueva Reforma Agraria y la adquisición de fertilizantes . A ello, días después, se sumaron los diferentes gremios sociales del Cusco, los últimos en plegarse a la medida son el transporte público y operadores de turismo, se espera respuesta del magisterio.❖

Gobernador pide declarar emergencia

El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, refirió que hace un mes peticionaron al ejecutivo nacional que la región sea declarada en emergencia, para abordar el problema de los incendios forestales y la prolongada sequía que afecta a la agricultura de la región.

“Necesitamos recursos para favorecer al sector agrario que está abandonado y pasa por un malo momento, esperemos que la PCM preste atención a este gran problema que amenaza la seguridad alimentaria del Cusco”, citó el mandatario regional.