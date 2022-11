7 de cada 8 pacientes con cáncer de pulmón mueren diario en Perú

En el Perú, cada día mueren siete de cada ocho personas que tienen cáncer de pulmón. Esta enfermedad, que en sus fases iniciales puede ser asintomática, suele afectar, sobre todo, a mayores de 50 años, señala el Ministerio de Salud (Minsa).

Y al menos un 85% al 90% de casos son ciudadanos, entre hombres y mujeres, que fumaban. Otros factores de riesgo incluyen el haber sido fumador pasivo, antecedentes familiares, contaminación ambiental y sustancias químicas. Aquellas personas que tienen contacto con productos, como la pintura, y no usan protección, también pueden ser afectadas por este tipo de cáncer. ‘‘Mucha (gente) por el tema de abaratar costos no (tienen en cuenta) las medidas de bioseguridad; en especial aquella que maneja pinturas o gases a veces no se coloca mascarilla’', sostiene Mercedes Egües Tapia, oncóloga de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan) del Minsa.

Actualmente, dice la experta, si bien la mayoría de pacientes tiene más de 50 años, muchas veces se presenta en gente joven que ha tenido sobreexposición a determinados factores de riesgo, como los mencionados en líneas previas. Incluso, indica Egües Tapia, los profesionales de la salud que trabajan de cerca con ‘’mezclas oncológicas‘’ deben usar mascarillas especiales para protegerse, debido a que los frascos que contienen la medicina pueden emitir gases.

Una esperanza

El doctor Gonzalo Recondo, del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas ‘’Norberto Quirno‘’ (Cemic), en Argentina, explicó que los biomarcadores, que son moléculas biológicas encontradas en la sangre, pueden ayudar al momento de diagnosticar y hasta prevenir enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón.

Los biomarcadores sirven para la toma de decisiones, debido a que con estos se puede realizar un abordaje más eficaz del mal. Durante su participación en el seminario ‘’El futuro de la ciencia’' de Pfizer, llevado a cabo en Mendoza, Argentina, en octubre último, Recondo agregó que la medicina de precisión, en la que usan los biomarcadores, permite que el tratamiento de cada paciente sea personalizado y con ello más efectivo.

De esta manera, la calidad de atención de cada persona mejora, ya que recibirá tratamientos dirigidos efectivos, aprobados o en desarrollo, según el perfil único del paciente y la enfermedad.

Ahora bien, el panorama existente en el Perú también se observa en la región. Por ejemplo, Recondo manifestó que el cáncer de pulmón es el segundo más común entre las mujeres y hombres en todo Latinoamérica. En el 2020, hubo más de 97.600 diagnósticos nuevos.

En esa línea, señaló que la enfermedad es estigmatizante porque se suele pensar que solo se presenta en personas fumadoras, mientras que ello no es así. ‘’Necesitamos quitar el estigma, educar a médicos y a financiadores de la salud, sobre la enfermedad, el tamizaje y los tratamientos innovadores que pueden cambiar el pronóstico y la calidad de vida de las personas‘’. También resaltó la necesidad de hablar del tema para que pueda haber políticas que ayuden a que todos tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Hay más casos nuevos

En nuestro país, comenta el Minsa, el número de diagnósticos ha aumentado. Las regiones que presentan la mayor cantidad de casos, además de Lima, son Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Arequipa.

Asimismo, detalla Egües Tapia, más del 60% los pacientes con esta enfermedad la descubren cuando ya ha avanzado. Un problema es que el cáncer de pulmón no tiene un síntoma específico en sus fases iniciales, precisa. La tos persistente o con sangre, que se puede confundir con otra condición; dolor en el pecho, entre otra sintomatología, aparece cuando el mal ya tiene un estado tardío, precisa.

Pero, vale mencionar, la tos no es un síntoma que necesariamente tendrá el paciente. A veces, las personas pueden incluso atravesar cambios en su voz o tener bronquitos, así como neumonía, de manera recurrente. También puede presentarse cansancio sumado a una pérdida de peso sin causa aparente, asegura el Minsa.

Por ello, menciona algunas medidas que pueden reducir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, además de no fumar, como lo es evitar estar en lugares donde hay personas que fuman, porque esto aumenta en un 20% el riesgo de desarrollar el mal, y ser cuidadoso si es que hay exposición a químicos.