Pasajeros en Cusco y Arequipa se quejan por reprogramación de vuelos

Por: Alexander Flores y Leonela Aquino

Indignación y malestar tienen decenas de pasajeros que continúan varados en los aeropuertos Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa y Velasco Astete de Cusco. Ayer, tras reanudarse los vuelos a nivel nacional (fueron suspendidos por el accidente ocurrido en Lima entre un avión y un camión de bomberos), los pasajeros que no pudieron volar desde la tarde del viernes, fueron a las diferentes aerolíneas. Pidieron se les reprograme lo más pronto posible. Sin embargo, en algunos casos, las respuestas no fueron las esperadas.

Este es el caso de Milenka Contreras, quien viajo de Lima a Cusco el jueves 17 de noviembre. Ella debía retornar el viernes 18, empero no lo pudo hacer por la suspensión de vuelos.

Cuando fue a Sky Airline, para que le reprogramen el vuelo, le indicaron que este sería el 31 de diciembre de 2023, es decir, dentro de 13 meses. Para Contreras, esto es una burla, denunciará el caso en Indecopi.

Otros casos

En Arequipa, también hubo quejas por la reprogramación de vuelos. Este fue el caso de Rosa. Contó que tenía un ticket para las 9:35 p.m. del sábado 19 de noviembre para retornar hacia Lima en un avión de la aerolínea JetSmart. Sin embargo, reprogramaron su pasaje para el martes 22 de noviembre.

Con la intención de buscar soluciones para apresurar su viaje, la pasajera ingresó esta mañana a la página de la aerolínea y se dio con la sorpresa, que ofrecían pasajes de retorno hacia Lima a $283. El precio es doble de lo que pago. Ante el hecho, Rosa pidió que le reprogramaran el vuelo para la tarde de ayer, debido a que había asientos disponibles, pero JetSmart no contestó.

Por su parte, Edwin Rodríguez denunció que la empresa Latam reprogramó su vuelo hasta en tres oportunidades. “Me dijeron que ayer (sábado) saldría a las 2 p.m. pero me cancelaron. Luego me llamaron indicando que hoy (domingo) me iría a la 1.00 p.m. llegué una hora antes y me piden que regrese a las 4.00 p.m. están jugando conmigo. Me tuve que comprar un pasaje de ómnibus a S/ 180 por si me vuelven a cancelar”, manifestó.

Retornaron los vuelos

Cabe resaltar que, a partir desde las 00 horas de ayer se restablecieron los vuelos en el aeropuerto de Arequipa. Asimismo, Latam a través de un comunicado informó a los clientes que perdieron su viaje el pasado viernes, que tiene el plazo de un año para cambiar su ticket, sin pago alguno, o pedir la devolución.