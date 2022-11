“Hay células cerebrales que trabajan como un GPS interno”

Su continuo interés por la ciencia lo llevó a descubrir las células que funcionan como un GPS interno del cerebro. Estas ayudan a ubicarnos en el espacio y tiempo.

Gracias a este descubrimiento, el neurocientífico noruego Edvard Moser ganó el Premio Nobel de Medicina en el 2014.

Él estuvo en el Perú el 10 de noviembre invitado por la Universidad César Vallejo para recibir el doctorado honoris causa. En diálogo con La República, contó sobre su investigación y refirió que aún falta descubrir mucho la función cerebral.

“Principalmente, la contribución ha sido encontrar mecanismos de navegación, cuando hablo de navegación me refiero dónde estamos y cómo nos vamos de un lugar a otro. La investigación ha demostrado diferentes tipos de células que nos ubican en un mapa para calcular dónde estamos, similar a un GPS interno, cómo nos movemos de un lugar hacia otro, la relación en el espacio y también sobre la memoria, la memoria es una larga secuencia de eventos que nos permiten recordar los sucesos”.

Además, dijo que estas células se comunican con otra área del cerebro en la que se forma la memoria. “Como vemos en el alzhéimer, lo primero que se pierde es la memoria y la orientación espacial. El espacio y la memoria están fuertemente conectados”.

El descubrimiento de Moser cobra relevancia para entender enfermedades como el alzhéimer y esperar tratamientos para un futuro próximo. Se estima que hay 50 millones de personas en el mundo que sufren de este mal. Y en los próximos años se calcula que habrá más de 20 a 50 millones más de lo que hay.

“Actualmente, no hay cura para el alzhéimer. No podemos decir que no hay investigación, sí se ha hecho sobre este campo hace más de 10 o 20 años”.

Al ser consultado de qué manera podemos evitar el daño de estas células del cerebro. Él explica que en el caso del alzhéimer aún no se sabe.

PUEDES VER: Alerta por incendio de grandes proporciones en Bosque de Chinchay en Apurímac

“Sobre el alzhéimer es difícil decir cómo evitar el daño, sabemos que las células se mueren, pero no sabemos por qué. Cuando lo encontremos el por qué podremos decirlo, pero por el momento solo podemos especular, generalmente estas enfermedades son más comunes en las personas que tienen una vida muy poco saludable. No sabemos las razones. Pero, como otras enfermedades, podemos decir ejercitarse, tener una vida saludable, ver lo que comemos son importantes para los factores”.

¿Es posible aumentar el número de estas células cerebrales? “No podemos tener nuevas células en el cerebro, sino nuevas conexiones que nos ayudan en ciertas circunstancias como el aprendizaje. Esto se llama la plasticidad, que es la capacidad de adaptación y que se forma nuevas redes de conexión en el cerebro”.

Moser también mencionó otras enfermedades mentales como la esquizofrenia, la cual también se desconoce cómo prevenirlo, solo hay tratamientos para su control. “Hay algunos estudios que indican que fumar marihuana puede llevar a la esquizofrenia”.