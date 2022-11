Campaña ecológica solo recolectó un par de pilas en Trujillo

En una actividad organizada por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), solo se recolectó un par de pilas en el primer día de actividad.

Esta campaña, que busca acopiar los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), tuvo su primera jornada el viernes 11 de noviembre , en la que se recopiló dos pilas y dos piezas de artefactos, así lo reveló la titular de Gestión Ambiental de la UNT, María Seminario Rebolledo.

“Eso significa que los ciudadanos no conocen cuán contaminantes que pueden ser los RAEE y, sobre todo, el hecho de no querer desprenderse del aparato que ya no nos va a servir en casa”, sostuvo a La República.

Se espera mayor concurrencia para el viernes 25. Foto: Segat

No obstante, se espera una mayor concurrencia del público para la nueva fecha fijada de la actividad. Este viernes 25 de noviembre, desde las 9 a. m. hasta las 12.30 p. m., el evento se realizará en la cuarta puerta de la citada casa de estudios superiores, en la avenida Jesús de Nazareth.