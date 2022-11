Blanca Arellano: PNP redobla seguridad en celda de Juan Villafuerte por posible intento de suicidio

Luego de ser capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en una vivienda de San Juan de Lurigancho, Juan Pablo Villafuerte, el principal sospechoso de la desaparición de la turista mexicana Blanca Arellano, estaría planeando quitarse la vida, por lo que redoblaron la seguridad en su celda de la Corte Superior de Justicia de Huacho.

Según el dominical “Panorama”, esta decisión se tomó después de que la PNP incautara la laptop del investigado y encontrara una carta de despedida en la que sostenía que no iba a “soportar la humillación” de ser señalado como un asesino.

“Pero aun así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido, antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios. Esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando”, se lee en el documento.

Además, en la carta el estudiante de medicina reafirma sus declaraciones sobre su inocencia. Cabe precisar que este lunes 21 se termina la detención preliminar de 72 horas contra el principal sospechoso de este feminicidio.

Sobre el caso

Blanca Arellano, de 51 años, llegó al Perú en julio de 2022, proveniente de México. Desde el 7 de noviembre está como desaparecida. Su familia intentó comunicarse con ella, por medio de Juan Pablo Villafuerte, pero él aseguró que no conocía cuál era su paradero.

Días después, un grupo de pescadores encontró el cuerpo de una mujer en la playa Chorrillos, en Huacho. Cuando las autoridades acudieron al lugar, recogieron un anillo. Este objeto puso en alerta a la familia de Blanca, ya que la ciudadana mexicana tenía una sortija muy parecida.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).