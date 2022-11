Blanca Arellano: estas son las declaraciones de Juan Pablo Villafuerte tras ser detenido por la PNP

Luego de ser capturado por la PNP en una vivienda de San Juan de Lurigancho, Juan Pablo Villafuerte habló con la prensa y declaró sobre el caso Blanca Arellano. Según el presunto feminicida, cuando la turista mexicana arribó a Perú se dedicó a pasear y a gastar todo el dinero que tenía a tal punto de no tener dónde quedarse a dormir, es entonces que él decidió brindarle ayuda y asilo en su vivienda.

“No, señor. Éramos amigos virtuales, vino a Perú, se paseó, se quedó sin dinero, me pidió ayuda. Le di toda la ayuda posible, dándole alojamiento y mi único requerimiento era que los días que yo estaba en Huacho, que eran dos días a la semana, para no tener problemas con la señora que ya se había quejado de ella, simplemente no estuviese”, dijo a Panamericana Televisión.