Piura: acusaciones entre los candidatos al Gobierno regional resaltaron en el debate organizado por el JNE

Piura. Desde los primeros minutos del debate entre los candidatos al Gobierno Regional de Piura se dejaron ver acusaciones entre Reynaldo Hilbck y Luis Neyra, quienes dieron pocos minutos a sus propuestas en los sectores como agricultura, salud y seguridad ciudadana.

En el primer bloque, el exgobernador Reynaldo Hilbck manifestó que se priorizará la construcción de pozos para el aprovechamiento hídrico. Ante esto, Neyra León lanzó cuestionamientos respecto a, en su opinión, la poca capacidad de Hilbick para destrabar el proyecto agrícola Alto Piura, y afirmó que “en su gestión como gobernador regional dejó esta iniciativa en coma”.

PUEDES VER Ciudadanos indignados tras cancelación de 4 vuelos de Piura a Lima tras accidente en el aeropuerto Jorge Chávez

Asimismo, el candidato de Contigo Región aprovechó el momento para señalar a Hilbck Guzmán de haber estado involucrado en diferentes actos de corrupción, y que, como consecuencia de ello, durante su mandato se ejecutó menos del 50% del presupuesto.

El candidato de Contigo Región señaló que Hilbck Guzmán estuvo involucrado en diferentes actos de corrupción. Foto: Cutivalú

“Nunca he sido acusado de actos de corrupción. No vamos a permitir que usted siga diciendo que nosotros somos improvisados”, sentenció Hilbck Guzmán.

PUEDES VER Familia de Walther Lozada anuncia nueva orquesta tras separarse de Armonía 10

En tanto, Hilbck Guzmán recordó que su contendor no tiene experiencia en el sector público. Incluso expresó que, cuando se desempeñaba como autoridad regional, le dio la oportunidad a Neyra León para un puesto de trabajo, pero este nunca llegó a laborar, “Le di trabajo a ‘Lucho’ en el Gobierno regional, pero nunca fue a trabajar. No sé de qué experiencia me habla en el sector público”, enfatizó.

Al finalizar el evento, Reynaldo Hilbck manifestó que, en un posible segundo Gobierno suyo, durante los primeros 100 días implementará hospitales con radioterapia y quimioterapia. Por su parte, Neyra León resaltó obras para dar empleabilidad, principalmente a los jóvenes de la región.