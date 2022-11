El Agustino: mujer fue secuestrada, asaltada y golpeada salvajemente por falso colectivo

Un verdadero trauma fue el que le tocó vivir a una madre de familia luego de abordar una combi de servicio colectivo en el paradero de Puente Nuevo, en el distrito del Agustino. Tres delincuentes, entre ellos una mujer, se hicieron pasar como conductor y pasajeros para robar toda sus pertenencias.

Hoy, domingo 20 de noviembre, la víctima se encontraba en el paradero de Puente Nuevo a las 7.00 a. m. para dirigirse a su centro de labor, por ese motivo, abordó un colectivo sin imaginar lo que le pasaría minutos después.

La afectada señaló al diario La República que antes de abordar el vehículo observó a una mujer en el asiento de copiloto y tres personas más, lo cual le inspiró confianza. Sin embargo, ellos formaban parte de la banda criminal.

" Yo, a las 7 de la mañana, salí de mi casa para ir a mi trabajo. Mi carro no pasaba, por eso tomé un colectivo, ahí estaba el chofer, una mujer como pasajera y dos más. Un señor se bajó en un paradero y luego el chofer se comenzó a desviar de la ruta. Yo le dije que me iba a bajar en puente Santa Anita y me dijo que estaba tomando un atajo”, señaló la fémina al diario La República.

Al bajar uno de los hombres, el transporte comenzó a desviarse de la ruta para luego robarle a la afectada. El chofer sacó un arma y la amenazó para que entregara todas sus cosas. Mientras que la mujer y otro malhechor le comenzaron a rebuscar sus bolsillos.

“Uno de ellos me comenzó a ahorcar y el otro me pidió mi clave de mi celular. Yo le di y la mujer comenzó a ingresar la contraseña, pero como estábamos nerviosos lo hizo mal y el conductor me golpeó con el arma. Luego ya no podía respirar porque el malhechor me estaba ahorcando y para defenderme le agarré los testículos. Luego todos comenzaron a lanzarme puñetes para soltarlo”, dijo la agraviada a este medio.