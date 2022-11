Bad Bunny: fanáticos identificados por destrozar auto cerca del estadio Nacional fueron denunciados hoy

El 14 de noviembre, día en que se desarrolló el segundo concierto de Bad Bunny en Lima, mientras los fanáticos coreaban las canciones del puertorriqueño; un grupo de jóvenes, que no logró ingresar al evento, bailó y saltó sobre un vehículo , y lo dejaron en completo mal estado . Este 20 de noviembre, seis de los ocho implicados ya fueron identificados.

El agraviado por este acto vandálico es Moisés Tinoco, estudiante de Administración de 21 años que alquilaba el auto para brindar servicio de transporte y así poder pagar sus estudios de pregrado. Ahora, tras los graves daños que ha sufrido la propiedad, ha perdido su medio de trabajo y, además, ha pagado una gran suma de dinero para poder arreglar el vehículo.

“Llevé el auto a un taller mecánico y gasté más de 2.000 soles. Lamentablemente, no ha quedado del todo bien. El propietario del auto me dijo que sí o sí debía llevarlo al taller de la marca del vehículo (Toyota) porque debo devolvérselo tal cual. Ya lo he llevado, pero el costo es de 3.500 dólares. Una cifra tan alta que no puedo cubrir ”, expresó para La República.

De fanáticos a vándalos

Ante la injusticia de tener que cubrir los gastos de un daño que no cometió, Moisés Tinoco difundió el caso vía Twitter y, con la ayuda de los usuarios, han logrado identificar a seis de los ocho implicados .

“Hoy fui a la comisaría de Petit Thouars para denunciar por daños a la propiedad privada y vandalismo a seis de las personas que he logrado identificar. Espero pueda hacerse justicia y los responsables cubran los gastos para arreglar el vehículo”, explicó el agraviado.

En ese sentido, manifestó que lleva más de una semana sin poder trabajar. “Yo vivo del día a día. Ese auto era mi herramienta de trabajo y ahora lo he perdido. Además, en el taller me dijeron que tardarán un mes en arreglarlo, será un mes sin poder laborar”, refirió.

Vándalo se burla de joven que denunció destrozo de su auto en concierto de Bad Bunny