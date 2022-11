Mujer muere tras ser atropellada por combi en la Carretera Central:”Mi mamá pasó dolor”

Una madre de 47 años falleció luego de ser atropellada por una combi en plena Carretera Central, en el distrito de Ate. La víctima se encontraba esperando su transporte público para ir a trabajar cuando fue impactada por el vehículo. Su único hijo se enteró de la noticia cuando se dirigía a su centro de labor.

De acuerdo a “América noticias”, la unidad responsable pertenece a la empresa Huaycán SAC. Los vecinos de la zona intentaron auxiliar a la víctima, pero no pudieron salvarle la vida.

“Esa es una imprudencia, no es un despiste. ¿Cómo va a meterse hasta el riel (del tren)? Ese señor ha sido imprudente, era consciente de que podía ocasionar un accidente. Y para tal punto de que fallezca mi mamá, también ha pasado dolor, no solo mueres y ya”, expresó en el medio el único hijo de la víctima.

“Yo vine cuando me dirigía al trabajo también y (ahí) me enteré recién”, agregó el deudo, quien no pudo contener su llanto.

Este trágico hecho fue registrado por las cámaras de seguridad situadas a pocos metros del lugar, donde se ve que la combi invadió el paradero en el que se encontraba la mujer.

“Han estado correteando con la otra combi. Toda la vida las combis de Huaycán son irresponsables”, expresó un morador de la zona. “Los choferes, los transportistas, corren descontroladamente”, afirmó un vecino de la occisa.