Corpac: Bomberos ingresaron en la pista sin autorización

La unidad móvil de los bomberos Ángel Torres García y Nicolás Santa Gadea Morales incursionó sin autorización en la zona de despegue de la aeronave de Latam, afirmó el presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Jorge Salinas Cerreño.

El funcionario confirmó que los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) del aeropuerto Jorge Chávez, recibieron la autorización para cumplir con un ejercicio programado minutos antes de que la aeronave iniciara la operación de despegue.

Pero no fueron autorizados para penetrar en un área restringida donde se realizan los despegues, resaltó Jorge Salinas en una conferencia donde participaron otras autoridades relacionadas con el accidente.

Jorge Salinas precisó que lo que falta esclarecer es por qué razones la unidad de los bomberos del SEI invadió el carril de la aeronave (también llamada pista activa), cuando está establecido en el protocolo que el vehículo debe recorrer una pista paralela distante a 70 metros. El vehículo bomberil se acercó hasta los 50 metros y se produjo el impacto.

Ingreso no autorizado

“(Los bomberos) ingresaron en la pista activa superando todos los límites. Este es un caso de incursión no autorizada a la pista de aterrizaje. No sabemos si las causas fueron humanas, mecánicas o de otra naturaleza”, expresó el presidente de Corpac.

“El ejercicio estaba programado para realizarlo fuera del área de operaciones áreas. Los ejercicios los programa la empresa concesionaria, Lima Airport Partners, y lo ponen en conocimiento del personal de la torre. (...) (Pero) nosotros no tenemos autorización (para que ingresen a la pista cuando el avión despegaba)”, arguyó el presidente de Corpac.

En la conferencia también se encontraban el viceministro de Transportes, Víctor Álvarez Herrera; el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); y el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, Carlos Portocarrero Bustamante. Por Lima Airport Partners (LAP), la operadora del aeropuerto Jorge Chávez, se presentó José de la Cruz.

Como parte de las pesquisas para determinar el origen de la colisión, se informó que las dos “cajas negras” de la aeronave de Latam fueron enviadas a Francia para obtener información que contribuya a esclarecer lo sucedido. También llegarán peritos del mismo país y de Chile.

Los reporteros fueron insistentes con el presidente de Corpac, Jorge Salinas, para saber quién había avisado a los miembros del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de LAP para iniciaran el ejercicio.

Salinas fue enfático en reiterar que se trataba de un ejercicio programado, que suele avisarse con 15 o 20 minutos de anticipación, y que la prueba consiste en determinar el tiempo en que tardan los bomberos en llegar a la aeronave desde el momento en que reciben el aviso.

“A pesar de que hay señalización, límites, se superaron todos esos elementos (por parte de los bomberos)”, dijo el titular de Corpac.

“No podemos especular sobre lo que pasó. Yo no voy a especular. Lo que sí sabemos es que era un ejercicio programado y que se trató de un caso de incursión no autorizada en la pista y no sabemos la causa. Eso lo determinará la investigación que está en curso”, ratificó Jorge Salinas.

Las otras versiones

Fuentes relacionadas con las autoridades de los bomberos confirmaron que la unidad siniestrada cumplía con el ejercicio programado y que contaba con la autorización respectiva de Corpac.

“Efectivamente, los muchachos estaban llevando a cabo un simulacro. Se trataba de un ejercicio de estimulación para certificar la capacidad de asistir una emergencia real. Para esa actividad, los bomberos tenían que, sí o sí, haber contado con autorización de la torre”, indicaron las fuentes con la condición de mantener en reserva sus identidades.

Señalaron que la investigación debe determinar si les avisaron que el ejercicio se cumpliría durante el despegue del avión de Latam. De quién partió la iniciativa. También es importante saber qué papel cumplió la torre de control. Si es que advirtió que el vehículo no debía acercarse demasiado al avión”, añadieron las fuentes bomberiles.

Gran velocidad

Otras fuentes de La República, vinculadas con los pilotos de Latam informaron que el vehículo bomberil invadió de forma intempestiva la pista de despegue de la aeronave Latam y que el piloto no tuvo ninguna opción de evitar la colisión porque se encontraba a gran velocidad.

“El avión de Latam recibió la orden de despegar de la torre de control. El vehículo de los bomberos entonces se acerca a la aeronave e invade el perímetro de la pista. El avión siguió con su rumbo normal de despegue a muy alta velocidad y con el ala derecha y la turbina impacta en el vehículo de los bomberos. De no haber seguido su plan de vuelo, podrían haber muerto los 180 pasajeros de la aeronave”, indicaron las fuentes de este diario.

En relación a los audios que se difunden en las redes sociales, y que presuntamente demostrarían que los bomberos fueron autorizados para ingresar a la pista de despegue, el presidente de Corpac, Jorge Salinas indicó que las grabaciones oficiales del sistema de control establecen que la unidad móvil no solicitó incursionar en el área donde se produjo el accidente.

“Los audios oficiales que tenemos, los que maneja Corpac, claramente (demuestran que) no existe autorización alguna para ingreso de ningún vehículo en la pista de aterrizaje”, reportó Salinas.

“(Según) los audios y la información del personal (de Corpac), se señala que no hubo autorización de ningún vehículo en la pista de aterrizaje. Sí existe autorización para un ejercicio, pero fuera de las áreas que tienen operaciones de tránsito. Esto es muy preciso”, argumentó el presidente de Corpac.

Luego insistió en que no se arriesgaría a adelantar conclusiones e instó a los medios a esperar los resultados de las indagaciones.

“Hay una comisión investigadora que va a determinar las causas (del accidente), a partir de eso se van a determinar responsabilidades. Nosotros no podemos decir ni inducir a nada. Simplemente decimos que este caso ha sido una incursión en pista, no sabemos las causas por las cuáles se dio. Eso se está investigando.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, Carlos Portocarrero Bustamante, adelantó lo que su equipo estaba haciendo.

“La investigación tiene que hacerse profesionalmente y sobre todo técnica. Viene personal extranjero que va a colaborar con la investigación. No tiene un plazo definido y nosotros no vamos a parar hasta encontrar la causa de este accidente. Esa es la idea”, apuntó.

“Estamos mandando las cajas negras hasta Francia. Eso podría demorar un tiempo. No podría dar una fecha exacta de lo que dure la investigación”, añadió Portocarrero.

El representante de Lima Airport Partners (LAP), José de la Cruz, señaló que cuando se organizan ejercicios, en pistas activas o no, siempre se desarrollan en coordinación con todas las partes coordinadas.

“Los ejercicios que se realizan no necesariamente se cumplen con pista inoperativa (sin vuelos). Lo que nosotros realizamos en un aeropuerto es la seguridad operacional, la coordinación con las líneas aéreas, torres de control y con la autoridad. Pueden hacerse ejercicios con pista activa o inactiva, pero siempre ha sido coordinado. En este caso, hubo una coordinación, pero no puedo dar mayor detalle porque está en investigación”, explicó.

Es decir, la práctica cumplía con todos los protocolos, pero lo que no se sabe es por qué los bomberos invadieron la pista activa, cuando hay un despegue o aterrizaje en curso).

“Actualmente la pista se encuentra liberada. Hemos podido retirar la nave de la pista. Los trabajos de remediación ya se encuentran realizándose y se espera retomar los servicios a medianoche”, adelantó De la Cruz.

Anotó que respecto a la reprogramación de los vuelos, dependía de las propias empresas aerocomerciales determinar las fechas y horarios.

Programación de vuelos depende de empresas

Son las empresas aerocomerciales las que deben definir la reprogramación de los vuelos para atender a los pasajeros que fueron afectados por el accidente del viernes en la tarde.

El vocero de Lima Airport Partners (LAP), José de la Cruz, dijo que desde la primera hora de hoy domingo estaría liberada la pista dañada por la colisión entre un vehículo de bomberos y la aeronave de Latam.

De la Cruz expresó que los trabajadores se encontraban cumpliendo largas jornadas para efectuar las reparaciones correspondientes.

“Si mantenemos el ritmo podemos tener lista la pista para que se reanuden los vuelos”, indicó José de la Cruz.

La Quinta Fiscalía Provincial Corporativa del Callao informó que participó de la necropsia de los bomberos que perdieron la vida el viernes en la tarde, y que ha comenzado a recopilar información en la Estación de Bomberos y en la Torre de Control.