“Le pedí a un chico que la cuide y se la llevó”: turista denuncia robo de su maleta en aeropuerto

Luego de que un avión de Latam sufra un accidente en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, muchos pasajeros se vieron afectados, pues sus vuelos fueron cancelados y algunos todavía no han sido reprogramados. Ese es el caso de un turista argentino que se encuentra pernoctando en el terminal aeroportuario desde hace tres días y esta mañana fue víctima de la delincuencia.

“Yo estaba sentado aquí, fui al baño. Le dije al chico que cuide mi maleta un rato, se la puso y se la llevo. Me dijeron que vaya a la comisaría a poner la denuncia y de allá me dijeron que tengo que hacerlo aquí. Estoy tres días durmiendo aquí, no nos dan comida ni agua, nada. Mi vuelo todavía va a salir mañana en la noche, supuestamente”, dijo a La República.