Jóvenes denuncian que hallaron un ratón en botella de vino en pizzería de Juliaca

Sorprendente. Una pareja de enamorados, Deyson Moisés Mora Blanco y Zeyda Marisol Sánchez Escobedo, denuncia que encontraron un roedor en una botella de vino en la pizzería Tumi , ubicada en la ciudad de Juliaca.

Según relataron a Pachamama Radio, ellos recurrieron a la pizzería la tarde del pasado domingo 13, pidieron comida y les dijeron que la preparación iba a demorar aproximadamente 20 minutos, por lo que ellos decidieron esperar sentados mientras bebían una botella de vino.

“Estuvimos tomando y, al momento de servirme el último vaso, cayó un bulto y era ese roedor”, contó Zeyda.

El suceso se viralizó en las redes sociales debido a que los jóvenes publicaron las fotografías. No obstante, por declaraciones que habría dado al respecto el propietario del establecimiento, algunos acusaron a la pareja de extorsionadores.

Este sábado, Deyson y Zayda salieron a desmentir dichas imputaciones. Alegaron que la denuncia ya se hizo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y ahora lo formalizarán ante la Policía Nacional (PNP).

“Nos están difamando. No me parece justo que hagan todo esto para limpiar su imagen. Nosotros no necesitamos extorsionar a nadie. Ambos somos profesionales y trabajamos”, manifestó Zeyda Sánchez.

A propósito de este caso, se conoció que la Municipalidad Provincial de San Román intervino a los dos locales con el que cuenta el dueño, localizados en las inmediaciones del jirón Loreto, en la plaza Bolognesi de la mencionada ciudad. Según se informó, en los dos establecimientos se halló bebidas e insumos con las fechas de caducidad vencidas y otros que no tenían el registro sanitario, los mismos que fueron incautados.