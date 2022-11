Presidente de la Federación Peruana de Karate es acusado de tocamientos indebidos a deportista

En el 2020, Sol Cabrera Aragon denunció a Luis Miguel Basualdo Mendoza, presidente de la Federación Peruana de Karate, por tocamientos indebidos. En esa fecha, la junta directiva no emitió pronunciamiento por el caso. Al año siguiente, otras dos acusaciones por el mismo hecho salieron a la luz. Por ello, el involucrado dejó el cargo, pero ahora, cuando la tormenta ha pasado, nuevamente ocupa el puesto.

“Hace dos años denuncié y el proceso siguió su curso. La junta directiva no dijo nada. Luego salieron otras denuncias de dos exalumnas de Quillabamba. El entonces presidente salió de su cargo, y ahora ha vuelto”, señaló para La República.

La deportista contó que los hechos en su contra los realizó Basualdo tanto en Quillabamba como en Lima. Al momento de acusarlo, las autoridades pusieron una orden de alejamiento, la cual ya no estaría activa.

“Ahora está como presidente de la Federación y yo también continúo (como deportista). (La junta) no me ha respondido nada. Se supone que él no debería estar como presidente”, agregó.

De acuerdo a la karateca, el vicepresidente Martín Ramos ocupó el cargo cuando Basualdo salió, pero este año Ramos dejó su lugar y por eso el anterior presidente pudo reingresar.

“Todos se están quedando callados y él se queda como presidente. Por eso publiqué las pruebas. No se puede quedar así. Lo correcto es que la secretaria ingrese. La junta directiva dura cuatro años en el poder, es decir, hasta el circuito olímpico del 2024”, detalló.

Karateca Alexandra Grande muestra apoyo a su compañera

Por medio de su cuenta de Twitter, la karateca Alexandra Grande mostró su indignación por lo sucedido y compartió la denuncia de su compañera.

Karateca Alexandra Grande muestra apoyo a denuncia de su compañera Sol Cabrera. Foto: Twitter/Alexandra Grande

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).