¿Por qué se derrumban los muros de contención en asentamientos humanos de Lima Metropolitana?

En setiembre de este año 2022; Cecibel Pinedo Ponce, de 24 años, perdió la vida junto con su bebé de 4 meses luego de ser sepultados por un muro de concreto, el cual se encontraba en construcción en la parte trasera de su vivienda construida con materiales precarios, en el asentamiento humano Alegría, el Carabayllo. La única sobreviviente del evento, fue la hija mayor de la occisa, de 3 años, quien tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Sergio Bernales, debido a sus graves heridas.

El caso de la joven madre no es aislado, un mes después, 4 familias en Chorrillos quedaron damnificadas luego de que un muro de contención se desplomara sobre sus casas, dejándolas destruidas. En esta oportunidad, no hubo decesos que lamentar; sin embargo, este escenario se repite una y otra vez en asentamientos humanos de distintos distritos de Lima Metropolitana.

Para el doctor en ingeniería Jesús Manuel Prado Meza, cada caso de colapsos de muros de contención, tiene causales completamente distintas. Según explicó, la razón de fondo es que los habitantes de los asentamientos humanos cuentan niveles bajos de economía y no acuden a un profesional cuando realizan construcciones, tanto en áreas comunes como en sus propios predios.

“Si bien es cierto, este es un tema de ingenieros civiles, no todo ingeniero civil conoce el tema específico, hay muchas especialidades. Por ejemplo, yo soy especialista en geotecnia y soy especialista en estructuras, pero si me preguntan si soy especialista en aeropuertos o en ferrocarriles, le diré que no. Claro que tengo conocimientos generales, pero no específicos”, explicó el catedrático de la Universidad Ricardo Palma, en entrevista con La República.

En esta línea, la exdecana del Colegio de Arquitectos de Lima, Lourdes Giusti, lamentó que la mayoría de las edificaciones de la capital y del resto del país, no cuenten con supervisión profesional.

“Más del 70% de las construcciones en el país son de manera informal y es, justamente, la consecuencia de la falta de políticas que ha tenido el Gobierno (...). Estos terrenos son invadidos porque no les queda otra alternativa, la gente que es muy humilde se las ingenian como sea, mediante pircas, hay maestros de obra para hacer los muros de contención, pero no hay un estudio de ingenieros para ver cuál es la geología del suelo”, aseveró para este medio.

¿Cómo se construyen los muros de contención?

Según precisó Jesús Manuel Prado, cada muro de contención debe diseñarse y construirse según las condiciones que tiene el lugar donde va a ser instalado. En primer lugar, se debe hacer un levantamiento topográfico, para ver cómo es la pendiente del terreno, paralelamente se necesita saber las características del suelo.

“Si el suelo es rocoso y dentro de las rocas hay también varios tipos de rocas, si son estables, tranquilamente puedo cortar y no necesito hacer muros de contención, pero si el material no tiene buenas características, entonces el diseño del muro de contención tendrá que tener un espesor cada vez mayor”, agregó.