Municipio de Arequipa debe gestionar puesta en valor de casa de Mariano Melgar

Arequipa. El 17 de noviembre último se promulgó la Ley N°31624 que declara de interés nacional reconocer como Patrimonio Cultural de la Nación a la casa natal de Mariano Melgar Valdiviezo.

La presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, Diana Gonzáles, sostuvo que lo que toca es poner en valor el inmueble para que se convierta en un museo en honor el poeta y mártir de la Independencia.

Gonzáles señaló que el encargo y ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) en coordinación con el Ministerio de Cultura. “La próxima gestión municipal debe iniciar esta iniciativa”, refirió.

De otro lado, el grupo parlamentario de trabajo que lidera Gonzáles aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca que los ministros comparezcan ante las comisiones, en caso no sean reglamentadas leyes aprobadas por el Parlamento. La legisladora indicó que son cerca de 20 normas que no cuentan con reglamento como el caso de ley para mujeres embarazadas, que fue aprobado el 12 de agosto y hasta la actualidad no se cuenta con un reglamento. “Hemos ido al Ministerio de Trabajo y el ministro solo nos ha respondido con un memorándum”, señaló. También están normas como la industrialización de la agricultura en el país, entre otros

Sostuvo que con la iniciativa, los ministros están obligado a acudir a las comisiones para dar las explicaciones del caso.