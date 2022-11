Así fue la última conversación de bombero fallecido con su mejor amigo antes de accidente de avión de Latam

Luego de conocerse la trágica noticia del accidente en el que un avión de la aerolínea Latam chocó contra un vehículo de autobomba de los bomberos aeronáuticos y dejó como saldo a dos bomberos fallecidos, muchas personas que conocían a Nicolás Santa Gadea, uno de los bomberos que perdió la vida en el accidente, mostraron su asombro ante la noticia.

Paolo Vladimir Maldonado Legay (25) era uno de los mejores amigos de Nicolás, se conocían desde la adolescencia y su sueño siempre fue ser bombero. “Desde que éramos chicos”, expresó a La República mientras lo recordaba.

Los jóvenes bomberos eran del Callao. Paolo del Callao Cercado y Nicolás de Bellavista. Sus padres siempre los llevaban a la compañía Garibaldi 7, en La Perla. “Nos conocemos hace más de 10 años. Siempre quisimos ser bomberos porque nuestros padres son bomberos. Él entró a la compañía antes, a los 17 años. Yo entré meses después. Competíamos para ver quién era el mejor, una competencia sana. Nicolás era muy responsable, disciplinado, muy centrado y maduro para su edad, un ejemplo para todos. Su sueño era ser bombero aeronáutico. Trabajó y trabajó hasta que lo consiguió”, narró con nostalgia Maldonado.

La noticia del accidente

Maldonado Legay se encontraba alistándose para ir a trabajar en uno de los puertos chalacos cuando se enteró de la tragedia. “Yo estaba en casa cuando me enteré. Tenemos un chat grupal y empezaron a preguntarse por qué tantas ambulancias iban hacía el aeropuerto. Le escribí a Nicolás para preguntarle qué pasaba porque sabía que él trabajaba ahí, pero no me respondía. Se hablaba de bomberos muertos. No quería creerlo hasta no escucharlo de forma oficial. Es una gran pérdida”, relató.

“La última vez que hablé con él fue hoy en la mañana. Siempre hablamos para desearnos que nos vaya bien y le dije: ‘Que tengas buen turno, hermano, nos vemos’”. Sin embargo, eso no sucedió y fueron sus últimas palabras que se dieron Nicolás y Paolo.

El joven bombero junto a sus compañeros garibaldinos velarán a Nicolás Santa Gadea Morales, en la compañía perleña al promediar el mediodía del sábado 20 de noviembre.