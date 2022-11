Accidente en aeropuerto Jorge Chávez: caja negra de avión Latam se llevará a Francia para investigaciones

Un avión de Latam sufrió un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez el reciente viernes 18 de noviembre. Luego de algunas horas, las autoridades encargadas del caso—Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y Lima Airport Partners (LAP)—brindaron una conferencia de prensa. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, Carlos Portocarrero, informó que la caja negra de la nave será enviada a Francia para tener respuestas sobre la tragedia.

“La investigación tiene ser hecha profesionalmente, personal extranjero colaborará con la investigación, no hay plazo definido y no vamos a pararla hasta encontrar la causa del accidente . La caja negra se irá hasta Francia para que puedan darnos el análisis de toda la información, eso podría tener un pequeño tiempo, no puedo dar fecha exacta”, refirió Portocarrero.

Por su parte, Donald Castillo, director de la Dirección de Seguridad Aeronáutica, señaló que actualmente existen reportes preliminares sobre el accidente en el aeropuerto Jorge Chávez; sin embargo, aún no hay un reporte final sobre las causas del siniestro.

Accidente en aeropuerto Jorge Chávez: ¿qué hacía el carro de bomberos en la pista de aterrizaje?

Aún no sabe quién mandó a los bomberos a ingresar a la pista. El presidente de directorio de Corpac, Jorge Salinas, aseguró que ellos tenían conocimiento de la programación del ejercicio de los hombres de rojo, pero que no autorizaron que se realice dentro del lugar. “No se saben las causas por las que se dio, eso se está investigando”, sostuvo.