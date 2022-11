Sobreviviente de accidente en La Libertad agradece por nueva oportunidad de vida

Uno de los viajeros que se trasladaba en el autobús de Emtrafesa, que terminó volcado en la Panamericana Norte, agradeció el seguir con vida y sin lesiones. Como se conoce, este lamentable hecho dejó 13 fallecidos y 19 heridos.

Como una “nueva oportunidad de vida” refirió Manuel Díaz Hidalgo, pasajero que salió ileso de este trágico accidente de tránsito en el óvalo de San Pedro de Lloc, región de La Libertad.

“Yo venía despierto y sentí el arrastrón. Venía en el asiento 46 del bus. Más o menos habrá sido 10 metros el arrastre (tras la volcadura), pero como venía en el pasadizo, eso ha sido mi salvación”, afirmó bastante preocupado.

Foto: Y. Goicochea/URPI-LR

Asimismo, comentó que se sujetó de la baranda del asiento al darse cuenta de que el vehículo se estaba volcando.

“Porque los que han venido en las ventanas son los fallecidos, yo he terminado en el aire volteado y felizmente me cogí fuerte y no me ha pasado nada”, finalizó.