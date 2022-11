Huancayo: policía impide paso a mujer que se trasladaba a hospital para dar a luz

Una suboficial de la Policía Nacional impidió el paso a una mujer que se trasladaba al hospital El Carmen, ubicado en Huancayo, Junín, para dar a luz. De acuerdo con un video difundido por la cuenta Cadena HD, la gestante y su esposo, que iban en un taxi, intentaban cruzar una avenida cerrada por un pasacalle del colegio Santa Isabel.

El hombre descendió del vehículo y pidió a la Policía que les permita el tránsito, ya que era una emergencia por labor de parto. Sin embargo, la autoridad no lo permitió.

“Acá la señorita no me deja pasar. Tengo una paciente que va a dar a luz. Déjame pasar, señorita. Primero te dije ‘por favor’ (…) No me deja pasar y tengo una paciente que va a dar a luz ”, se escucha en la grabación.

El hecho que causó más indignación es que la mujer policía habría emitido una frase fuera de lugar.

“(...) Es una emergencia. Es una paciente, ¿va a dejar que se muera?”, le preguntó el esposo. A lo que la policía de apellido Cuadrado habría respondido “¡Que se muera ya, señor!”.

Logró dar a luz

Afortunadamente, la mujer logró dar a luz a un bebé de 3,5 kilos . Josué, hijo de Esaú y Erika, nació en un centro de salud particular porque su madre no pudo ingresar al hospital El Carmen, donde su intervención sería gratuita por su seguro de salud.

Los padres piden a la Policía Nacional mayor empatía en estos casos de emergencia, buscar la forma de dialogar y llegar a acuerdos, más aun si se trata de la vida de un infante.