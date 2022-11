Grave acusación de director de hospital contra gerente de Salud en Arequipa

La Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios Administrativos de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) resolvió sancionar por 60 días al director del hospital Honorio Delgado , Juan Carlos Noguera. El castigo coincide con el conflicto que se armó por el irregular proceso de desplazamiento de plazas en el sector. Noguera se opuso a emitir las resoluciones para los trabajadores que obtuvieron una plaza en el nosocomio que él dirige. Ello por los vicios detectados, y que fueron corroborados por Contraloría.

Noguera, desde este 18 de noviembre, debe dejar el cargo y Alida Huamán deberá asumir el puesto hasta la designación de un reemplazo. Aunque Huamán anunció que no asumirá tal encargo.

Noguera sostuvo que ante su negativa de dar trámite a las resoluciones, el titular de la Geresa, Christian Nova Palomino, lo amenazó días atrás con abrirle un proceso administrativo y que tiene videos de ello. Adujo que sería una represalia. “Ellos mismos dijeron que se realizó las reasignaciones por temas políticos, desde arriba, venía la orden y que tenían que terminar antes de las elecciones. El interés viene de parte de ellos”.

Al médico se le abrió proceso disciplinario porque el 24 de mayo acudió al nosocomio cuando estaba infectado de COVID-19 e incluso participó de una constatación policial. “He venido a trabajar con COVID-19, pero he pagado mis facturas, mis medicamentos. Yo sí pago mis consultas. No he pedido que me exoneren nada”, sostuvo en relación a las exoneraciones con que se benefició Nova. Además preguntó por qué no sale el resultado del proceso administrativo a Nova por dichas condonaciones. “Esta cometiendo abuso de autoridad y por eso he apelado. Me sancionan como funcionario pero soy servidor público”, señaló.