Casos de COVID-19 se elevan constantemente en las regiones del sur

Los casos de coronavirus se han elevado paulatinamente en las regiones de Cusco, Tacna y Arequipa. En el caso de Cusco, sus autoridades han negado que estén ingresando a una quinta ola, pese a registrarse nuevos casos a diario por COVID-19.

Así lo manifestó el gerente del sector, Jorge Farfán. En los últimos días, los reportes no han generado alarmas en el personal de salud. “Hay casos todos los días, pero no hemos visto un incremento sostenido que afirme que estamos en la quinta ola, al menos no en Cusco”, dijo el médico.

Detalló que lo importante son las medidas de protección: uso del barbijo en espacios de riesgo como mercados, transporte. Farfán enfatizó que la vacunación es la principal herramienta para vencer al COVID-19.

Mientras que en Tacna, el director regional de salud, Oscar Galdós Rodríguez, reconoció un incremento de casos. Los centros de salud detectaban de 3 a 4 infectados por día hasta antes de noviembre y en la actualidad los positivos van de 8 a 10.

El médico propuso que se usen mascarillas durante las actividades navideñas y de año nuevo por la aglomeración de personas. Recordó que el Ministerio de Salud proyecta que los contagios vayan en alza en diciembre.

En Arequipa es más evidente el aumento. En las últimas 24 horas la Gerencia Regional de Salud informó que se detectaron 140 casos. Un día antes dieron positivo 104 y una fecha anterior 130. Esto cuando a finales de octubre y principios de noviembre eran mínimos los casos.