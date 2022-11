PNP traslada a Juan Pablo Villafuerte hasta Huacho para continuar con las investigaciones del caso

Luego de que la Policía Nacional del Perú capturara en una casa, ubicada en San Juan de Lurigancho, a Juan Pablo Villafuerte, señalado como el principal sospechoso del feminicidio de la turisa mexicana Blanca Arellano, este sujeto está siendo trasladado hasta la Depincri de Huacho para que se continúen con las investigaciones.

Fuentes de la PNP indicaron que en dicha ciudad se tendrán que realizar todas las diligencias para determinar si fue él o no quien asesinó a la turista mexicana y si está involucrado en una red de tráfico de órganos.

Villafuerte solo tiene detención preliminar por 72 horas, por lo que las autoridades deberán extender esta medida hasta que culminen las investigaciones.

¿Cuál es el perfil psicológico de Juan Pablo Villafuerte?

Según el psicólogo Manuel Saravia, Juan Pablo Villafuerte carece de un mínimo de empatía, ya que no tiene la capacidad de conectarse emocionalmente con otras personas. Ello se ha podido confirmar con sus declaraciones a la PNP y sus comentarios frente a los medios de comunicación.

“Estamos hablando de una persona que no tiene empatía, que no desarrolla vínculo sincero y profundo con otras personas. No tiene capacidad de conectarse”, precisó a “Latina noticias”.

