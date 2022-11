Bad Bunny: buscan a vándalos que destrozaron auto tras no ingresar al concierto

Un grupo de fanáticos de Bad Bunny destruyó un auto estacionado cerca del Estadio Nacional luego de que no ingresaran al concierto del cantante puertorriqueño. Estos jóvenes, en aparente estado de ebriedad, se subieron al techo del vehículo y, desde ahí, bailaron y saltaron , lo que provocó importantes daños.

Moisés Tinoco, de 21 años, fue el principal afectado por este accionar vandálico. En conversación con La República, contó que la unidad era alquilada y la usaba para trabajar. Con el dinero recaudado, solventaba la pensión de su carrera de Administración.

Ese día, 14 de noviembre, segunda fecha del concierto de Bad Bunny, Tinoco tuvo que dejar su automóvil estacionado frente a la comisaría de Petit Thouars debido a los desvíos de la Municipalidad de Lima a consecuencia del evento.

“Yo vivo frente al Estadio Nacional, en la calle José Díaz. Ahí tengo mi cochera. En todos los conciertos que hacen en el Nacional cierran las calles desde Petit Thouars y no dejan entrar autos, solo peatonal con las entradas , incluso, para entrar con DNI, uno tiene que esperar siendo vecino de la zona. Al ver que no me dejan entrar a mi domicilio, busco un estacionamiento cerca y que supuestamente es seguro. Era un estacionamiento particular, público. Nunca imaginé que ocurriría esto”, señaló.

Daños están valorizados en más de 3.000 dólares

Durante la madrugada, le avisaron a Moisés lo que pasó con su coche. Cuando llegó a la zona, vio a decenas de personas y efectivos policiales. Algunos grababan y otros solo miraban. El joven puso la denuncia respectiva y después lo llevó al taller de Toyota para el diagnóstico de daños.

“Vi que mi auto estaba destrozado, había bastante gente y carros de Policía. No sabía por qué grababan alrededor de mi auto. Había policías, pero no hicieron nada. En Toyota me dijeron que l os gastos me saldrían unos 3.500 dólares, yo traté de correr con ellos, pero no puedo del todo . El auto era prácticamente nuevo, no tenía choques ni daños. Ahora, el capó está roto; el parabrisas, peor; y techo, ni hablar. Necesita un cambio, no está bien. El guardafango y otros lugares están todos rayados”, detalló.

Pide ayuda para encontrar a responsables

Moisés, a través de su cuenta de Twitter, compartió las imágenes de los presuntos autores del daño en su vehículo. De acuerdo con sus declaraciones, tiene identificadas a cinco personas .

Bad Bunny: joven pide ayuda para identificar a fanáticos que destrozaron su automóvil. Foto: Moisés Tinoco/Twitter

“Yo intenté comunicarme con ellas y no dan respuesta. Han borrado sus redes, no contestan , ignoran totalmente. (...) Puse mi denuncia en la comisaría, espero que las autoridades me ayuden a encontrarlas”, agregó.

Finalmente, pidió ayuda a la ciudadanía para reparar los gastos y continuar con sus estudios.

“Los que puedan apoyarme, pueden hacerlo por Yape o Plin al 974 559 420, número a mi nombre”, finalizó.