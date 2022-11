“No sabemos qué hacía ese camión ahí”: CEO de Latam sobre accidente de avión en el Jorge Chávez

Referente al accidente registrado este 18 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el CEO de Latam, Manuel Van Oordt, informó para la prensa nacional que “ no saben qué hacía ese camión (de bomberos) ahí ”. Asimismo, enfatizó en que el siniestro se encuentra en investigación.

“El vuelo LA2213, que cubría la ruta Lima - Juliaca, fue colisionado por un carro de bomberos que ingresó a la pista durante la carrera de despegue en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los motivos de ese ingreso los desconocemos y están en investigación ”, declaró.

Además, precisó que la aeronave implicada en el siniestro no solicitó una asistencia a los bomberos . “Todo el movimiento en el aeropuerto es controlado por una torre de control. No podemos indicar si se autorizó o no el ingreso del carro de bomberos, pero sí enfatizamos en que el vuelo 2213 no lo solicitó.”, manifestó.

Por otro lado, refirió que brindan todas las facilidades a los pasajeros para que puedan cambiar sus vuelos sin costo alguno , por lo que exhortó a los ciudadanos a revisar la plataforma.

Accidente en Jorge Chávez: 2 bomberos fallecieron tras colisión de avión

De acuerdo con los primeros reportes, los pasajeros tripulantes del avión pudieron ser rescatados sin mayores complicaciones tras las gestiones de evacuación. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de dos bomberos aeronáuticos : Ángel Torres García (44), de la Compañía de Bomberos Garibaldi 6, y Nicolás Andrés Santa Gadea Morales (23), de la Compañía de Bomberos Garibaldi 7, comunicó Lima Airport Partners (LAP).

Uno de los hombres de rojo que también resultó afectado por la colisión en el aeropuerto Jorge Chávez fue movilizado al hospital Negreiros Vega para recibir atención médica, detalló Ponce La Jara.

El herido es Manuel Hugo Villanueva Alarcón (31). Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado al hospital Sabogal Sologuren de EsSalud.