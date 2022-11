“Pongo cara optimista a la vida”: joven baila en semáforos para pagar estudios y operación de su madre

Leslie trabaja bailando en las calles de Lima cuando las luces de los semáforos cambian a rojo. Así, aprovecha para conseguir dinero con la finalidad de pagar sus estudios y la operación de su madre, quien está perdiendo la vista lentamente.

Esta vez, en el cruce de la avenida Arequipa con Aramburú (San Isidro), la joven alegraba a los conductores y transeúntes al ritmo de cumbia, actividad que viene desempeñando desde noviembre de 2020 luego de que perdiera su empleo de ventas .

“Aproximadamente, el semáforo dura 60 o 70 segundos (...). Hay veces en las que uno trabaja, pero no todas las personas apoyan (...). Soy una joven que trata de salir adelante, como cualquier joven de este país ”, declaró Leslie a “ATV edición matinal”.

“Lamentablemente, no he podido contar con las oportunidades que muchos tienen. Me hubiera gustado que mi situación sea diferente, pero yo siempre le pongo una cara optimista a la vida pese a las circunstancias adversas que he tenido que pasar”, declaró.

La madre de Leslie requiere tratamiento para combatir el padecimiento que la aqueja. En tanto, su hija se esfuerza a diario en las vías de Lima para poder costear la carrera de Administración y Marketing o Administración de Empresas en la que sueña desempeñarse, así como para mejorar la calidad de vida de su progenitora.

“Para mí, el hecho de trabajar en la calle no es fácil. Nunca pensé que iba a hacerlo, pero he encontrado en esto una forma de ganarme la vida de manera temporal mientras voy juntando para poder estudiar la carrera de Administración y Marketing”, testimonió.

Cualquier apoyo a la familia, puede realizarse al número 967542300 ( Yape ).

No obstante, Leslie solicita ayuda para que cualquier institución pueda brindarle una media beca o beca completa, así como cualquier respaldo médico para su mamá.

”Soy una persona muy estudiosa. Voy a saber valorar y apreciar cualquier oportunidad que me puedan querer brindar, o también un trabajo en ventas, bajo planilla”, solicitó.