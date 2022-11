Piura: Roque Benavides cuestiona presencia de la OEA en el Perú y la califica de “innecesaria”

Roque Benavides llegó a la región de Piura y presentó su libro Víctor Raúl, docencia y decencia. Durante este evento, el empresario cuestionó la llegada de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país.

Benavides hizo hincapié en la función que tuvo la entidad durante la situación de crisis que se vivió en los 90. Sin embargo, considera que en esta ocasión su presencia sería “innecesaria”. “En este caso, ¿qué estamos buscando (con la llegada de la OEA)?, ¿qué salga el señor Castillo? No pareciera que ese fuera el objetivo por el cual el gobierno ha convocado a la OEA. Es difícil interpretarlo”, detalló Benavides.

Cuestionan la llegada de una comisión de la Organización de Estados Americanos al Perú. Foto: La República.

En esa línea, indicó que es “ocioso” el hablar de vacancia, ya que no existen los votos en el Congreso y que la ciudadanía debería ser quien presione a sus representantes por un cambio. Añadió que la labor de Pedro Castillo sería “lamentable”. “(El constante cambio de gabinete) No da la continuidad que tanto necesitamos en el sector público (...) Creo que el presidente no ha sabido elegir a sus ministros y hay muchos que están acusados de corrupción”, apuntó.

Niega posible candidatura

Por otro lado, el empresario negó venir haciendo una campaña al visitar los locales partidarios del APRA y aseguró que no tiene planificado a futuro ser un precandidato presidencial de la organización política en caso de nuevas elecciones.