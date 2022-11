Minsa retrocede y dice ahora que mascarillas serán voluntarias para mayores de 60 años

En menos de una semana, la titular del Ministerio de Salud, Kelly Portalatino, ha cambiado de posición respecto al uso de la mascarilla. Ayer, dijo que buscaban proponer en Consejo de Ministros que el cubrebocas sea voluntario para personas mayores de 60 años con factores de riesgo, mientras que días antes había anunciado que se evaluaría el retorno de su obligatoriedad en espacios cerrados con concentraciones de personas. Esto, sobre todo, ante el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas y también porque se acerca la Navidad.

Al respecto, el exministro de Salud Hernando Cevallos manifiesta que la retractación de Portalatino muestra una falta de liderazgo, pues ‘’desorienta’' a la ciudadanía, en vez de que el Minsa mantenga ‘’coherencia y firmeza’' en sus decisiones. Asimismo, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, considera que el ente rector no puede brindar mensajes ‘’ambivalentes’'. En ese sentido, el extitular Óscar Ugarte también dijo que lo que sucede es que el ministerio ‘’ha abdicado’' de su rol de conducir y orientar a la sociedad, así como de proponer alternativas que correspondan según la emergencia.

Sí hay quinta ola

Pese a que Portalatino reiteró que el país no está en una quinta ola, los expertos refieren lo contrario. Percy Mayta-Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur, dice que el Perú atraviesa una nueva ola. ‘’Ahí no hay duda, pero esta quinta no se avizora que vaya a ser más grave que la cuarta’'.

Para Cevallos, el incremento sostenido de contagios y positividad también indicaría que el país está entrando a una quinta ola. En esa línea, Urquizo sostiene que decir lo contrario es ‘’negar una realidad’'.

Medidas recomendadas

Sobre el regreso del uso obligatorio de la mascarilla, Hernando Cevallos propone que sea para personas mayores de 60 años y con comorbilidades en espacios cerrados, como el transporte público. Para el CMP, la medida debería aplicar a toda la ciudadanía, aunque solo en lugares que no sean abiertos.

Mayta-Tristán, más bien, considera que no se debe obligar, sino recomendar y trabajar en la educación de los ciudadanos. Añade que si es que la quinta ola comienza a parecerse a la primera o segunda, recién podría retornar la disposición, pero con condiciones; por ejemplo, en determinadas zonas y con indicadores de cuándo se implementará y cuándo se retirará.

En lo que coinciden todos es que se debe reforzar la vacunación. La propia ministra Portalatino admitió ayer que el avance de la cuarta dosis en mayores de 60 es ‘’poco’', aunque olvidó mencionar que la cobertura de tercera dosis de la población tampoco es óptima. Esta se ha estancado desde hace meses.

Hasta el cierre de esta nota, el Consejo de Ministros no había informado su decisión sobre la nueva propuesta del Minsa respecto a la recomendación del uso de mascarillas en adultos mayores. Es importante señalar que actualmente el cubrebocas ya es facultativo para todos.

La clave

Ante el incremento de contagios de COVID-19 en la región, así como el alza de casos de influenza, la OPS llamó a los países a implementar medidas de seguridad, como las vacunas, uso de mascarillas y distanciamiento, sobre todo en vísperas de las fiestas de fin de año.