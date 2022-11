Paciente denuncia haber sido víctima de violencia psicológica por psiquiatra durante consulta

Una joven que padece de depresión decidió acudir al consultorio de la Dra. Magnolia Matutti en Lince para poder tratar su trastorno. Sin embargo, no pensó que la profesional comenzaría a agredirla con comentarios despectivos sobre los sentimientos que ella expresaba tener.

“Desde el primer día, la doctora fue bastante hostil conmigo. Utilizaba palabras como que soy necia, testaruda, sombría. Así era conmigo (...) Cada vez que le hablaba de mis sentimientos, de mi dolor porque era parte de la terapia, los minimizaba, me decía: ‘La gente del holocausto ha sufrido peor que tú'”, comentó indignada al programa “Al estilo Juliana”.

PUEDES VER: Poder Judicial suspende intervención de la Derrama Magisterial

Asimismo, indicó que la Dra. Magnolia Matutti fue quien le diagnosticó depresión y trastorno de personalidad. Por otro lado, la víctima manifestó que, luego de reclamarle el pésimo trato que le brindaba en cada consulta, la psiquiatra comenzó a acosarla por mensajes a través de WhatsApp.

“Querías problemas en tu vida, pues ya los tienes. No sabes lo intensa que puedo ser cuando me propongo algo. Eres un peligro y desperdicio para la sociedad y el mundo. Mis familiares son jueces, vocales, fiscales, no sabes nada sobre mí ni lo que puedo hacer. Creo que sabes que todo se mueve por contactos e influencias”, son los textos que Matutti le enviaba.

El citado medio se intentó contactar con la profesional para obtener sus descargos, pero hasta el momento no se ha pronunciado. El Colegio Médico del Perú y la Asociación Psiquiátrica Peruana ya tienen conocimiento del caso y tampoco han emitido ningún comunicado.

Canales de ayuda

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país, ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).