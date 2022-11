Conductor denunció que joven habría querido desfigurarlo mientras inflaba llantas en grifo

Esta mañana, un conductor denunció que un joven lo atacó mientras se encontraban en un grifo ubicado en el cruce de las avenidas México y Manco Cápac, en el distrito de La Victoria. Según lo que comentó el hombre, este sujeto bajó de su vehículo y, en un intento desesperado porque se apresure con el inflado de las llantas del auto, comenzó a atacarlo.

“Yo venía de un velorio con mis cuatro hermanas, mis llantas estaban bajas. Ingresé a echar aire a las llantas, pero no había. Todo ha sido en cuestión de un minuto. Vino el joven y gritaba ‘avanza, avanza’. Él quiso pinchar la llanta, yo le dije ‘¿qué pasa sobrino?’, y me comenzó a insultar. Me metió un cabezazo y me cortó el pómulo. Tengo cuatro puntos. Luego, se tiró encima, me caí y me rompió el brazo”, dijo indignado el hombre a Panamericana Noticias.

Asimismo, la hermana de la víctima indicó que el supervisor del grifo realizó una conciliación escrita a mano para que el malentendido no pasara a mayores. En dicho documento, el agresor se comprometía a correr con todos los gastos médicos del chofer. Sin embargo, hasta la fecha eso no ha sucedido.

“Se compromete con todos los gastos hacia mi hermano, de darle 5.000 soles para el día 15. Eso nos dijo, pero hasta hoy ni un céntimo”, recalcó.

Finalmente, la víctima pide apoyo a las autoridades para dar con el paradero de su agresor y que este lo pueda indemnizar, para así realizarse la operación que requiere.