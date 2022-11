Denuncian que menor embarazada no fue atendida pese a que feto llevaba 6 días muerto

Una joven denunció que su hermana de 14 años fue trasladada de urgencia al hospital de La Banda de Shilcayo, en San Martín, debido a que sufrió muerte fetal y su bebé ya tenía seis días dentro de su vientre, y que los médicos no la atendían pese a que no encontraban latidos.

“Mi hermana iba a cumplir cinco meses de gestación. El bebé se ha muerto dentro y ya tiene seis días, porque la he traído desde el viernes 11 y no le han podido escuchar los latidos. Me dijeron para llevarla nuevamente el lunes 14 y el resultado ha sido el mismo. Luego la mandaron a que se haga una ecografía y han detectado que el bebé estaba sin vida”, indicó su hermana a Vía Tv.

Los galenos le indicaron que era necesaria la presencia de un fiscal para la operación.

Hermana de la menor indica que hará responsables a los médicos en caso de que le pase algo por falta de atención. Foto: captura de Vía TV

Por otra parte, fuentes del Ministerio Público indicaron a este diario que por la edad de la adolescente podría configurarse como una violación sexual y que, aparentemente, abortó o la hicieron abortar.

Sin embargo, por tratarse de una emergencia que ponía en riesgo la salud de la menor, los médicos debían intervenir quirúrgicamente sin necesidad de la presencia de un fiscal, y posteriormente comunicar la incidencia.

Se conoció que la operación se realizó en el mismo nosocomio de La Banda de Shilcayo porque en el Hospital de Tarapoto no había camas.