Blanca Arellano: perfil psicológico de Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso del feminicidio

Ha pasado 5 días desde que Blanca Arellano fue reportada como desaparecida por sus familiares de México en Perú. Según la familia, la mujer de 51 años habría viajado hasta nuestro país para conocer a Juan Pablo Villafuerte en persona, con quien mantenía una relación a distancia desde hace varios meses.

La familia se enteró que el cadáver de una mujer fue hallado descuartizado en una de las playas de Huacho, Perú, y decidieron venir para confirmar si se trata o no de Arellano, puesto que se encontró un anillo muy similar al que Blanca portaba en una foto que ya circula en redes sociales.

Las investigaciones indican como principal sospechoso a Juan Pablo Villafuerte. Sin embargo, este sujeto acudió a brindar su manifestación y negó todo vínculo con la desaparecida. Asimismo, mostró una actitud evasiva con la prensa.

Ante ello, un experto se animó a hacer un perfil psicológico de Juan Pablo Villafuerte Pinto, el presunto feminicida.

Para el psicólogo Manuel Saravia, Juan Pablo Villafuerte carece de un mínimo de empatía, ya que no tiene la capacidad de conectarse emocionalmente con otras personas. Ello se ha podido confirmar durante sus declaraciones a la PNP y sus comentarios frente a los medios de comunicación.

“Estamos hablando de una persona que no tiene empatía, que no desarrolla vínculo sincero y profundo con otras personas. No tiene capacidad de conectarse”, precisó a Latina Noticias.

Cabe resaltar que el Poder Judicial ordenó una detención preliminar por 72 horas para investigarlo por los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos. El sujeto se encontraba no habido; no obstante, la PNP logró capturarlo en Villa El Salvador.