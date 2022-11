“Ofrecieron pagar el 50% de mi deuda”: mujer denuncia estafa cuando migró de Movistar a Claro

Una mujer fue víctima de estafa con el cuento del cambio de operador telefónico. De acuerdo a su denuncia, ella tenía una línea en Movistar, pero por problemas en el servicio decidió cambiarse a Claro. Sin embargo, en el proceso de portabilidad numérica, la primera empresa aplicó una penalidad de más de 500 soles. Si no la pagaba, no iba a poder seguir usando el número en la segunda institución, por lo que sería suspendido.

“Me iban a cortar la línea, pero recibí un mensaje de WhatsApp que decía ser un operador de Movistar. Me decían: ‘Sabemos que tu operador te suspenderá el servicio. Te damos la alternativa de pagar el 50% de la deuda’ . Ellos sabían del total y otros datos”, narró en ATV.

La usuaria aceptó la oferta y abonó 256 soles. La particularidad es que no dieron un número de cuenta bancaria o algún nombre para pagar, sino que le enviaron un código.

“Generaron un código, me pareció más confiable. Me lo envían y realizo el pago por aplicación del banco. Le mando la factura por WhatsApp y me quedo tranquila. Al día siguiente, Claro me suspende el servicio . Le escribí por WhatsApp al operador y me decían que debía esperar”, explicó.

En su desesperación, acudió a las oficinas de Movistar para ver qué estaba pasando con la portabilidad de línea.

“Un agente de ventas de Movistar me dijo que no tienen nada que ver y que debía hacer la denuncia en una comisaría. Yo creo que ahí hubo filtración de datos”, refirió la agraviada.

Osiptel: ¿qué debo hacer para portar mi número telefónico a otro operador?

Actualmente, puedes cambiar de operador tanto para un servicio móvil o telefónica fija si es que así lo deseas. De acuerdo a Osiptel, la empresa debe hacer lo siguiente: