La sequía en la sierra seguirá hasta diciembre según el SENAMHI

La ausencia de lluvias está afectando la sierra sur y centro del país. Regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica y Apurímac están presentando deficiencias marcadas de precipitaciones, pero además acompañadas de heladas.

Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierten que estas características se mantendrán hasta mediados de diciembre.

“Al no haber nubosidad, porque no hay lluvias, tenemos cielo despejado, que lo que está haciendo es provocar incluso heladas que en esta temporada no son usuales. Esta anomalía se va a mantener por todo noviembre y parte de diciembre”, señaló Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi.

La especialista remarca que no teníamos una deficiencia de lluvias tan marcada desde el año 56. La falta de lluvias está relacionada con el fenómeno de La Niña. Este es el tercer evento triple; es decir, 3 años consecutivos que hemos tenido Niña.

“Lo que hace este fenómeno es inhibir las precipitaciones entre setiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre, y en este contexto se espera una primavera más seca de lo usual”.

Dijo que en las próximas semanas va a haber algunas lluvias, pero centralizadas básicamente en la parte oriental, en la parte amazónica, y algunas zonas de sierra oriental. “Pero estas anomalías secas todavía van a seguir”, advirtió.

La experta pidió a la población no hacer quema de pastizales porque la atmósfera está seca. “No es conveniente hacer esas actividades porque estamos en un periodo sumamente seco que se va a extender todo noviembre y gran parte de diciembre. Va a haber lluvias, sí, pero muy esporádicas, que no van a revertir la condición seca”.

En la provincia de Chumbivilcas (Cusco)ocurrió una tragedia tras un incendio forestal que se extendió por la presencia de corrientes de viento y que acabó con la vida de más de mil vicuñas de una reserva.

También se reportó la muerte de una persona y sus ovejas en la provincia de Canchis.

Mientras que en la selva se han registrado granizadas en el distrito de San Nicolás, provincia de Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas. Los pobladores aseguraron que desde hace años no ocurre un fenómeno similar.

Según el Senamhi, en Amazonas las lluvias podrían incrementar volumen al embalse ocasionado por un derrumbe en el río Jahua, afluente del río Marañón.

En tanto, en Piura se registran precipitaciones (lluvia, granizo y aguanieve) desde el lunes 14 y se espera que sigan hasta el viernes 18, precisó el Senamhi.

La experta de la entidad explicó que estas condiciones se deben al ingreso de vientos del este, lo que posibilitará el transporte de humedad desde la Amazonía y la formación de nubosidad vertical, siendo de mayor intensidad en la sierra norte.

La clave

Los incendios forestales están dejando más víctimas mortales. El último domingo, un joven de 22 años falleció en el distrito de Inkawasi, La Convención, al iniciar fuego para ampliar zonas de cultivo.

Sequía. En Puno, los campos están secos y la siembra se ha postergado. Hay quienes incluso están haciendo ofrendas a los apus pidiendo que llueva.Inusual. En Amazonas llueve intensamente y cae granizo.