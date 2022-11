Familia compra terreno en Ate y, al día siguiente, la desalojan: “Yo no sé de leyes, no es justo”

En Ate Vitarte, una familia denunció haber sido víctima de estafa por la compra de un terreno que adquirió por 20.000 soles. De acuerdo a los agraviados, solo un día después de entregar sus ahorros al supuesto propietario, Carlos Augusto Pope, un grupo de inescrupulosos llegó hasta su vivienda para desalojarlos a la fuerza.

El terreno tiene aproximadamente 280 metros cuadrados y los afectados aseguran que vivieron ahí durante 10 años, por lo que confiaron al comprarlo.

“El martes, a las 9 de la mañana, estábamos aquí mi prima gestante y yo —mi mamá había ido a la comisaría para denunciar a los delincuentes contratados— y estaban entrando. Ellos entraron, me jaloneraron, me golpearon, me sacaron a mí y a mi prima, quisimos entrar para sacar nuestras cosas, pero los policías no nos dejaron”, lamentó la mujer en diálogo con ATV Noticias.

“El señor Carlos Augusto Pope, él nos vendió la casa, yo soy fundadora, estoy acá 30 años, me fui a la selva para juntar dinero. Yo soy una persona que no sabe nada de leyes, no es justo, no sé. Yo compré el terreno al señor y me dijo que no me va a pasar nada acá. Incluso, el señor dijo que le había mandado una carta notarial al señor policía”, añadió la madre.

Por otro lado, los ciudadanos afirmaron que, al acudir a la comisaría, los policías no les quisieron aceptar la denuncia. De acuerdo con su testimonio, la persona detrás del violento desalojo es Américo Víctor Ordaya, quien viviría al costado del predio en disputa.

“Él no vivía acá, él también quitó este terreno, el señor ya está acostumbrado, en todos los lugares, también en Chosica. Él era fiscalizador”, insistió.