EnlightED 2022: el encuentro mundial de educación, tecnología e innovación

Con información de Óscar Chumpitaz, enviado especial a España

Este 16 y 17 de noviembre se celebra en Madrid, España, la quinta edición de enlightED, la conferencia mundial que reúne a destacados expertos internacionales en educación, tecnología e innovación. El encuentro vuelve a celebrarse en forma presencial, en el Distrito Telefónica.

Entre los ponentes destacados de la jornada estuvieron el autor superventas y autoridad en tecnología emergente, Kenneth Cukier; el fundador de NASCO Feedin MInds, Ousman Umar; también Bisila Bokoko, fundadora y CEO de BBES; la artista y premio nacional de cultura de Catalunya, Mónica Rikic; o el divulgador científico, Javier Santaolalla, entre otros/as.

Asimismo, han viajado cuatro profesores peruanos para participar en conferencias, conversatorios, y talleres, y conocer buenas prácticas sobre formación en habilidades digitales, aulas disruptivas y cómo lograr la equidad e inclusión en la Educación a través de la innovación.

La quinta edición de enlightED es organizada por Fundación Telefónica, IE University y South Summit, además de la Fundación ‘La Caixa’, que se suma a sus promotores habituales, y cuenta con Atresmedia como Media Partner.

Desde el año 2018, estas instituciones vienen reuniendo a los más destacados expertos internacionales en educación, tecnología e innovación para fomentar la reflexión sobre los retos planteados en el campo del aprendizaje y extraer conclusiones prácticas en torno al gran debate sobre la educación en la era digital.

Durante estos dos días se está debatiendo sobre el rol que la tecnología tiene en el aprendizaje y los distintos retos que afronta la educación del futuro, desde la salud mental y emocional a las habilidades digitales más necesarias, el emprendimiento social y la inclusión.

Caminos de vida

Uno de los ponentes es Ousman Umar, el ghanés que llegó a Barcelona en 2005 con apenas 17 años, y sin saber leer ni escribir, fue adoptado por una familia, hizo amigos de Ingeniería Industrial haciendo castellets y acudía a una biblioteca universitaria a medianoche con sus apuntes de castellano.

Su historia es calificada como milagro con propósito, porque a pesar de llegar analfabeto y dormir en la calle, en solo seis años consiguió aprobar la selectividad y acceder a la universidad. Se graduó en Relaciones Públicas y Marketing antes de completar un máster en Cooperación Internacional en Esade Business School, en España.

Ousman Umar se graduó en Relaciones Públicas y Marketing antes de completar un máster en Cooperación Internacional en Esade Business School, en España. Foto: Óscar Chumpitaz

Otra expositora, a quien logramos entrevistar, es Bisila Bokovo, la reina de África que nació en Valencia. La educación es fundamental, nos dice Bisila, quien desde hace 20 años vive en Nueva York y es amiga de Ágatha Ruiz de la Prada, la famosa diseñadora de modas.

“ Estoy muy acostumbrada a ser la única negra en todas partes. En el colegio, en la universidad, en mis trabajos… Estoy encantada con ser la excepción”, asegura con una enorme sonrisa y ojos penetrantes. Su positivismo no le ha evitado algún episodio surrealista.

Bisila Bokovo es fundadora de African Literacy Project. Foto: Óscar Chumpitaz

“De pequeña me cambiaron de sitio en clase y me sentaron al lado de un niño que se puso a llorar cuando me vio. ‘No quiero volverme negro. Esto se contagia’”. Ese día Bisila llegó a su casa desconsolada. Entonces su padre la cogió del brazo, la llevó ante el espejo y le dijo: “mírate, ¿de qué color eres? Tienes dos problemas, eres negra y mujer, y con eso vas a tener que lidiar”. Bisila es hoy fundadora de African Literacy Project.

Entre los ponentes más destacados también se encuentra la psicóloga sudafricana Susan David, autora de Emotional Agility; y el psiquiatra Alok Kanojia, fundador de Healthy Gamer y José Santolalla, divulgador, científico y creador de ‘Amautas’.

Tecnología y Salud Mental

La incorporación de la tecnología al proceso de aprendizaje ha cambiado para siempre el panorama educativo, pero también ha supuesto la aparición de una serie de desafíos difíciles de superar.

Entre ellos, el de la salud mental y el bienestar emocional, un aspecto que fue abordado en enlightED por Alok Kanojia, psiquiatra graduado en Harvard, exadicto a los videojuegos y fundador de la plataforma de salud Healthy Gamer.

El experto sostiene que “la tecnología nos facilita las cosas. Antes, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación tenía que acudir a la biblioteca, pero ahora me puede valer hacer una búsqueda en Google. El problema es que, a medida que las cosas se vuelven más y más fáciles para nosotros, empezamos a ser dependientes de la tecnología, y ahí la cosa se complica”.

PUEDES VER: Congreso rechaza proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual

La educación, herramienta clave

Como las herramientas tecnológicas han llegado para quedarse, hacer un uso saludable de ellas pasa necesariamente por la educación, de manera que aprendamos a gestionar nuestras emociones y el efecto que la tecnología tiene sobre nosotros.

Hay que ser plenamente conscientes de por qué uso la tecnología y de la razón por la que me es difícil dejarla de lado. Y hacerse las preguntas adecuadas: ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace sentir bien o mal? ¿Qué emociones experimento cuando uso algo? ¿Cómo cambian esas emociones? Es necesario transformar la educación hacia un espacio casi espiritual, enseñar autocontrol y poner límites.

Entre los paneles organizados para la quinta edición de enlightED encontramos algunos tan útiles como “Herramientas para formadores y profesores”, “Una visión ética y estética de la inteligencia artificial en la educación” o “¿Cómo digitalizar nuestros sistemas educativos? El gran reto de la competencia digital en la enseñanza”.

Además, este evento cuenta con un programa online, retransmitido desde América Latina, que coincidirá en las mismas fechas con paneles como “Innovación conectada, educación y cultura que funciona”, desde Colombia; “Escuela 360°: espacios educativos, reales y virtuales, y su impacto en las prácticas pedagógicas y el aprendizaje”, desde Uruguay; y “Mujeres en la ciencia. Cambiando un ecosistema adverso”, desde Perú.