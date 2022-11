Blanca Arellano: sospechoso dio versiones contradictorias tras desaparición de turista mexicana

Juan Pablo Villafuerte Pinto empieza a caer en contradicciones. El estudiante de Medicina y de Biotecnología ambiental de 37 años es el principal sospechoso de la desaparición de Blanca Olivia Arellano. El Poder Judicial ya ordenó detención preliminar por 72 horas para el ciudadano tras el hallazgo de sangre humana en la habitación que alquilaba en Huacho.

En declaraciones ante la Policía Nacional del Perú, el hombre aseguró que “no recuerda” dónde vive tras ser citado por la Fiscalía, informó el comandante Elvis Baños, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Huacho.

La autoridad precisó que el sujeto evadía las preguntas. Además, una de las hipótesis que se maneja apunta a que más personas se encuentran involucradas en la desaparición de la extranjera. Tras la citación con la PNP, el investigado se retiró rumbo a Lima.

Para los familiares de la posible víctima de feminicidio, Juan Pablo Villafuerte sería el principal responsable de la ausencia de Blanca. Asimismo, indicaron que, al encararlo, él entró en contradicciones.

“Está mintiendo. Primero dijo que no la conocía y ahora dice que sí, miente como ha mentido desde el principio. Él es la única persona con la que Blanca tenía contacto allá y con su familia, son las únicas personas que mantenían una relación estrecha allá con mi hermana. Tenían una relación sentimental y, desde luego, la involucró con su familia”, indicó Alejandra Arellano, hermana de la víctima.

Por su parte, Carla Arellano, sobrina de Blanca, afirmó que su tía conoció al acusado por medio de ella desde hace dos años. “A través de una página streaming de videojuegos, él tenía una página y yo tenía una página, entre comunidades fue que ellos se conocieron. Posterior a ello sostenían una relación ya de tiempo y ella planeó su viaje a Perú”, narró la joven a ATV.

Juan Pablo Villafuerte Pinto entra en contradicciones

El espacio “ATV noticias” expuso los primeros chats que la familia de la turista mexicana mantuvo con Juan Pablo Villafuerte al consultarle por su paradero, en los que entró en contradicciones.

“Hola, la verdad no sé nada de ella desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y, bueno, en pocas palabras se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí termino mi función. Espero que le vaya bien, yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y, bueno, cuídate mucho. Espero que llegue bien allá, seguro su chip dejó de funcionar o la batería. En fin, hasta pronto, Carla”, fue su respuesta.

Pese a aceptar que mantenían una relación sentimental, en una segunda comunicación con la tía de la mexicana negó dicha afirmación.

“Hola, en primer lugar, yo no era ningún novio. Ella se encontraba sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer (...). Habrá confundido las cosas y su sobrina no puede andar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal”, enfatizó Villafuerte Pinto.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).