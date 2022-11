Tren de Aragua llegó a Huánuco: emprendedor denuncia extorsión por parte de banda criminal

A inicios de noviembre, un joven emprendedor que viene laborando en su negocio propio desde hace cinco años, en la ciudad de Huánuco, empezó a recibir llamadas amenazantes. Al inicio, decidió no contestar; sin embargo, le comenzaron a llegar atemorizantes audios vía WhatsApp, en los que un sujeto afirmaba ser parte de la peligrosa banda delincuencial Tren de Aragua.

“Mira, mi pana, si tú no me contestas las llamadas, voy a autorizar a los muchachos míos que le partan la cara a la familia tuya, porque esto es lo que quieren las personas que me están contratando, para que lo tengas claro . Te está hablando del Tren de Aragua, los malditicos, los diablos rojos”, se escucha en la grabación.

En comunicación con La República, la víctima indicó que, luego de recibir dichos mensajes, decidió bloquear el número. De esta manera, desde aquella fecha no le han vuelto a llamar o escribir; no obstante, aún teme por su vida y la de su familia, por lo que pasa los días en un estado de inseguridad total.

Asimismo, señaló que, al investigar el número que lo extorsionó, se dio con la sorpresa de que este celular registraba llamadas amenazantes en otras ciudades. “ Ese número ya había extorsionado en otros departamentos como Puno y hasta en Lima . Son de venezolanos que se dedican a la extorsión”, aseveró.