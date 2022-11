Sujeto que disparó a empresario fue dejado en libertad: “Me ha podido matar”

El cuarto despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro liberó a Frank Jeremy Soriano Razuri, quien amenazó y disparó a un empresario.

El denunciante indicó en América Noticias que Soriano Razuri reaccionó de esta manera luego de reclamarle por tomarle fotos a su camioneta estacionada frente a su oficina en San Isidro.

“Me dispara a la altura de la cara y yo me muevo y el disparo cae a la pared de la oficina. Me ha podido matar. Esta persona no sé qué es lo que tiene, si está bien de la cabeza, porque eso no hace cualquiera”, dijo en “América noticias”.

La Policía Nacional del Perú capturó a Soriano Razuri en el distrito de Miraflores cuando se encontraba acompañado de su abogada en un auto azul. Luego, lo trasladaron al Departamento de Investigación Criminal de San Isidro, donde fue sometido al interrogatorio.

La Fiscalía, al tener el caso, decidió que el sujeto afronte las investigaciones bajo comparecencia.

“Me sorprende bastante esta persona en la manera en que haya podido actuar de esa manera, de matarme. Porque es lo que ha querido”, manifestó el afectado.

Finalmente, el reportero del medio intentó buscar al denunciado en su vivienda en La Victoria para que dé su versión de los hechos, pero no lo encontraron.