Transportistas de Lima y Callao anuncian paro para este 22 de noviembre

Debido a la falta de consideración al pliego de reclamos que presentaron hace más de un año al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), transportistas de Lima y Callao protestaron en los exteriores de esta entidad y anunciaron un paro para el martes 22 de noviembre.

“Vamos a hacer una medida de fuerza no porque queramos, sino por nuestra misma necesidad. Si llegamos a un diálogo con la autoridad y se ve una fórmula para que la población no se vea afectada, nosotros lo suspenderemos, pero, de lo contrario, seguiremos. Desde la época del exministro Juan Silva Villegas hubo mucha voluntad, pero hasta el momento han pasado muchos ministros por la cartera y no hemos sido atendidos”, dijo Martín Valeriano, representante de los manifestantes.

Según declaró Martín para La República, más de 2.000 unidades han quedado sin permiso por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a pesar de estar en óptimas condiciones.

“(Hemos tenido una) mesa de trabajo con ATU para ver la prórroga excepcional que tenían estos vehículos. En pandemia, por las restricciones que nos daba el Estado, protocolos y condiciones que había en esos momentos para laborar por parte de ATU, no se pudo hacer caja chica. Nos vemos en la necesidad de seguir laborando un par de años más. Esperemos que la autoridad entienda que lo que solicitamos no es solamente para los transportistas, sino en beneficio de la población, para que tengan un servicio más cómodo con (buses) formales”, expresó.