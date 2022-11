Chiclayo: 2.500 niños se podrían quedar sin espacio recreativo por construcción de iglesia y velatorio

Los moradores de la urbanización Sol de Pimentel, en Chiclayo, realizaron una protesta con el objetivo de exigir al concejo distrital que reconsidere el acuerdo de donar el área donde funciona un polideportivo para que se construya una iglesia y un velatorio .

Ellos manifestaron que muchos se vieron sorprendidos porque el comité proiglesia recolectó firmas; sin embargo, no especificó el lugar que se usaría para edificar el templo. Tal es el caso de la señora Ana María Oliva, quien además se mostró preocupada porque un promedio de 2.500 niños se quedarán sin un espacio recreativo .

“Nosotros no estamos en desacuerdo con que se construya una iglesia, porque también es importante, pero pedimos que se realice en el terreno que desde un inicio asignó la constructora Galilea, que está al inicio de la urbanización”, declaró Lalo de La Torre Ugarte, presidente de la junta directiva interina.

Sesión de concejo

El miércoles 26 de octubre de 2022, se aprobó en sesión de concejo la donación del área a la iglesia católica, con cuatro votos a favor y tres abstenciones.

No obstante, la regidora Tatiana Delgado sostuvo a La República que ella y sus pares César Ramírez y José Sosa presentaron un recurso de consideración y esperan la siguiente reunión del concejo para tocar este tema. En tanto, están recolectando toda la información de ambas partes para tener un sustento.

“Yo me abstuve porque, cuando pasaron el expediente, identifiqué que el comité de la parroquia no indicó con qué fondos se iba a construir el templo y tampoco figuraba cuántas personas iban a ser las beneficiadas. Asimismo, el asesor legal recomendó que se otorgue el espacio en cesión de uso y no como donación”, refirió.