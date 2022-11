Breña: hombre denuncia que su pareja lo quemó con sopa caliente

Jhon Nolache Primero, de 24 años, acusó a su pareja de lanzar sopa caliente contra él y ocasionar quemaduras de segundo grado en su rostro, pecho, cuello y hombro . La mujer fue identificada como Flor Esmilda Huaches Huamán, de 23 años. El ataque habría ocurrido en la casa donde vivían, ubicada en el distrito de Breña.

Según el agraviado, el hecho ocurrió luego de sostener una fuerte discusión con ella. “Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta. Quería que se tranquilice porque no me gusta que esté molesta. La encontré amarga”, contó para “América noticias”.

“ Cuando voy a querer abrazarla, ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ‘toma tu sopa’ y me echa en la cara . (...) Yo sentí que chispeó algo en mi vista. Te pido por favor que te vayas. No sé por qué reaccionas así, porque yo sí te amo de verdad”, agregó.

A su vez, reconoció haberla golpeado momentos antes de recibir la sopa caliente tras una presunta amenaza contra su vida : “Me vino a querer empujar, me amenazó con un cuchillo, yo le quité. Y me metió un cachetadón. Yo también”, dijo.

Las quemaduras de Jhon Nolache fueron atendidas en el hospital Arzobispo Loayza. Luego, interpuso una denuncia contra Flor Huaches, quien, hasta el momento, continúa con paradero desconocido.

Canales de Ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).